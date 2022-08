Hamdan Bin Muhamed Al Maktum posetio je Beograd, a na svom Instagram profilu objavljivao fotografije i snimke sa ulica glavnog grada.

Izvor: Instagram/screenshot/faz3

Izuzetno uticajan princ i jedan od najbogatijih ljudi na svetu, Hamdan Bin Muhamed Al Maktum, inače sin šeika Muhameda, vladara koji je na čelu Dubaija i ima ogroman značaj u arapskom svetu, ovih dana boravi u Beogradu.

Princ je u Beogradu fotografisao i snimao brojne lokacije i to objavljivao na svom Instagram profilu, kao što to i inače radi prilikom zvačničnih poseta.

Princ je Novi Beograd i kafić "Novak", prošetao se Kalemegdanom i kupio sladoled, slikao se na Brankovom mostu i ispod njega, kod starih stubova Mosta kralja Aleksandra, fotografisao je jedan mural Novaka Đokovića, a zabeležio je i svoj let do Srbije.

Njegova imovina se procenjuje na 6 milijardi dolara! U narodu je poznat pod pseudonimom Fazza, pod kojim objavljuje svoju poeziju, što na arapskom znači "onaj koji pomaže“.

Hamdan bin Mohamed se školovao u Dubaiju u Rašid školi, a zatim u Dubai School of Government. Nastavio je studije u Ujedinjenom Kraljevstvu, gde je diplomirao na Sandhurstu 2001, kasnije je pohađao London School of Economics. U intervjuu za Vision on je opisao kako ga je Sandhurst naučio važnosti samodiscipline, posvećenosti, vrline, odgovornosti, izdržljivosti, razumevanja, timskog rada, prijateljstva i prednosti napornog rada.

Prestolonaslednikov nalog na Instagramu ima više od 14,5 miliona pratilaca. On postavlja slike svojih hobija i privatnih interesovanja, uključujući životinje, poeziju, sport, fotografiju i avanture.

Hamdan Al Maktoum je licencirani jahač i ronilac, a osvojio je i zlatnu medalju na Alltech FEI svetskim konjičkim igrama. Poznat je po svojim romantičnim i patriotskim pesmama na arapskom jeziku.

Hamdan se 15. maja 2019. oženio svojom rođakom, Šaikom bint Said bin Tani Al Maktum. Istog dana su se venčala i njegova braća Maktum i Ahmad, dok su 6. juna 2019. on i njegova braća zajedno proslavili kraljevsko venčanje u Svetskom trgovinskom centru Dubaija. Šeik Hamdan ima blizance, sina po imenu Rašid i ćerku po imenu Šaika.