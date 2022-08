Čuveni srpski biznismen pričao je o danima u zatvoru, ali i objasnio zašto deci uspešnih poslovnih ljudi nije mesto u porodičnim kompanijama.

Vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković otvoreno je pričao o svojim poslovnim uspesima i neuspesima, ali i malo poznatim detaljima iz privatnog života. Otkrio je da ne želi da mu deca imaju preveliki uticaj u njegovoj kompaniji i priznao da je odnos prema ženama u poslu izgradio pod uticajem svoje majke, za koju je rekao da je bila "jaka ličnost". Na početku razgovora, na jednom biznis forumu, Mišković je kazao da se pri poslovnim odlukama najviše oslanja na svoju intuiciju.

Moja deca se ne pitaju u Delti

"Mislim da je u poslu instinkt vrlo značajan. Uvek su mi bile najjače odluke koje sam donosio odjednom, nego one koje sam ostavio da razmislim. Nema pravila, da vam kažem. Sve što je danas dobro, sutra je kontra. Imam instinkt za nešto što ne ide. Tada kažem: nemoj da gubimo vreme na ono što ne ide. Imao sam predosećaj za mnoge stvari, pa sam govorio: `Nemoj da se mlatimo sa time, ljudi, idemo nešto drugo da radimo`. Pridajem veliki značaj insintku", kazao je Mišković, koji je prokomentarisao i svoju odluku da se uskoro povuče iz operativnog dela poslovanja svoje firme, dodavši da nije dobro da deca vlasnika imaju previše uticaja u porodičnom biznisu.

"Mnogo je teško da se osnivač povuče iz operativnog rada, ali morate to da prihvatite. Tvrdim da to morate da učinite. Ako želite da vam deca uspeju u životu morate da ih pošaljete u drugu firmu, a ne da rade sa vama. Ima slučajeva gde deca naprave karijeru u porodičnoj firmi, ali su retki. U firmu morate da dovedete pre svega stručne ljude. Ja dosta uspevam na tom planu. Sad sam i Marka i Ivanu ubacio u upravni odbor da prate poslovanje, ali ništa operativno. Ne može da bude kao moj prijatelj Ivica Todorić – dva sina potpredsednici, ćerka potredsednik kompanije, on otac, a firma 6,5 milijardi evra, gde može? To nije normalno. Ne može to sin, otac, ćerka… Svi! Moja deca znaju moje stavove po tom pitanju. Marko ima svoj biznis, kafeteriju, neka ga vodi. Ivana je sad u Londonu… Možda će sutra moći da rade neke operativne poslove, ali ne može zahvaljujući toj rodbinskoj hijerarhiji da vode kompaniju. Tu sam strog, a model sam preslikao s `trulog Zapada`."

Imam nekoliko stranih pasoša

Uspešni biznismen kaže da je imao mnogo grešaka u poslu, ali da su oni sastavni deo preduzetništva, istovremeno objasnivši da on može, kako kaže, da sutra napusti zemlju jer ima strane pasoše, ali da oseća veliku obavezu prema zaposlenima u svojoj kompaniji.

"Imao sam mnogo grešaka i promašaja u poslu. Ali bez grešaka ne može da se živi. Ja sam čovek s najmanje problema, zato što svoje probleme rešavam odmah. Problem se rešava na dva načina – pozitivno i negativno. Kad nastane problem u kompaniji, nemojte da ga gurate pod tepih, nego ga odmah rešite. Ne bavite se problemima, nego razvojem kompanije. Ja mogu sutra da odem. Imam pasoše… Imam i kiparski pasoš, ali četiri i po hiljade ljudi zavisi od mene. Napustiti to, nije mala stvar."

Odnos prema ženama mi je usadila majka

Na kraju je, sa suzama u očima, ispričao da mu je majka, koja je mnogo uticala na njega i inspirisala njegov odnos prema ženama, umrla dok je bio u zatvoru, te da nije mogao da je vidi poslednji put.

"Moja majka je bila jaka ličnost. Zbog nje veoma cenim i uvažavam žene. Da vam kažem nešto lično. Kad je umirala moja majka, ja sam bio u zatvoru i nisam mogao da je vidim, što je nju mnogo pogodilo jer sam za nju bio oličenje poštenja i uspeha. Uglavnom, na samrti, ona je pozvala moju suprugu i rekla joj: `Ljiljana, vi morate da čuvate ovog čoveka, on ništa ne zna`. Ona je bila jaka ličnost i sgurno da je uticala na moj odnos prema ženama. Žene su apsolutno ravnopravne, o njima imam vrlo visoko mišljenje… Ali, moram ovo da vam kažem. Žene, kad se porode, ne treba da se odreknu biznisa. Meni je strašno žao što žene, koje su bolji đaci i brzo napreduju, već u tridesetim godinama opadaju. Moraju da budu upornije", zaključio je Mišković.