Šešelj i Vendi su bili u ljubavnoj vezi, a svojevremeno su i govorili o detaljima romanse koju su imali.

Političar Vojislav Šešelj i pjevačica Vendi su imali romansu, a o tome su nekoliko puta i pričali. Tek posle dvije decenije su objavili detalje veze, a priče se pomalo razlikuju. Dok Šešelj tvrdi da su se voljeli dva mjeseca, pjevačica kaže da je njihova veza trajala oko godinu dana, ali da ga je ostavila jer je htio da je ženi.

"Sa njom sam bio u vezi 1991. godine. Bila je to lijepa veza, nije trajala dugo, oko dva mjeseca. Ja se držim dva principa, svaku ženu sa kojom sam u životu bio iskreno sam volio. Pa koliko je trajalo, trajalo je. I svaki put kada bi dolazilo do raskida, žene su mene napuštale, ne ja njih. I ja se držim ta dva životna principa vječito. Sada nismo u kontaktu", ispričao je političar jednom prilikom za Alo.

Sa druge strane, njegova stara ljubav Vendi bila je tad raspoložena da detaljnije govori o vezi sa političarem, i demantovala ga je da je veza trajala dva mjeseca.

"Naša veza nije trajala dva mjeseca, trajala je mnogo duže, negdje oko godinu dana i to je zaista bio jedan predivan period, koji je imao i jednu ozbiljnu težinu, jer ja sam odlazila kod njega kući. Ta veza, iako sam ja tada bila premlada, imala sam 19 godina, imala je jednu širinu, nije to bila veza modernih kokoški koje se tako uhvate za nekog tajkuna, pa ih njihov posao ne zanima, vec samo dobar poklon sa mašnicom. Kod mene nema tih ribolovačkih priča da je bilo ko slao helikopter po mene. Odgovarao mi je jer je u to vrijeme bio inteligentan, pa smo se međusobno dopunjavali. Posle se ispostavilo da nije baš tako, ali da ne ulazimo sad u te političke teme", prisjetila se Vendi i otkrila razlog njihovog raskida.

"Raskinuli smo jer sam ja imala potrebu sebe da gradim, a ne da budem u zlatnom kavezu. Mene zlatni kavez nikada nije zanimao. Nisam željela da žrtvujem svoj život zbog nekog gvožđa, skupih automobila, ljetovanja", rekla je Vukelićeva u emisiji “Sve po spisku sa Škundrićem”.