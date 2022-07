Filip Cepter je Srbin koji ima najviše novca, a one su žene koje uživaju u njegovom bogatstvu.

Ne postoji osoba u regionu koja nije čula za Filipa Ceptera (71), poznatog pod nadimkom "kralj šerpi i lonaca". Ipak, uspeh čoveka kojeg je magazin "Forbs" 2017. godine proglasio za najbogatijeg u Srbiji, procenivši njegovo bogatstvo na pet milijardi dolara, verovatno ne bi bio isti da uz sebe kao partnerku nije imao Madlenu (75). Filip iako ima toliko bogatstvo kaže da ne voli da kontroliše sve stvari,

Filip i Madlena su se upoznali 1972. godine u Beogradu dok je on studirao ekonomiju, a ona književnost. Prvi put su se sreli u studentskoj biblioteci "Svetozar Marković" i to dok je Filip, koji se tada još zvao Milan Janković, spremao ispit, a Madlena diplomski rad. Venčali su se četiri godine kasnije, a 1979. godine su otišli u Austriju gde je Filip prodavao suđe, a Madlena predavala srpski jezik deci iz bivše Jugoslavije. Nakon pet godina osnovali su firmu "Cepter" koja je vrlo brzo postala veoma uspešna kompanija.

Osim toga što je zajedno sa suprugom učestvovala u građenju porodičnog biznisa i imperije, uvek ga je pratila i u osvajanju brojnih nagrada i priznanja u poslovnom svetu, a poznata je i po svom humanitarnom radu i podršci mladim talentima, te razvoju kulture u Srbiji.

Madlena je 1999. godine osnovala prvu privatnu operu u Srbiji "Madlenianum" u Zemunu, a pored toga sponzorisala je i organizovala brojne kulturne i humanitarne akcije širom zemlje i sveta.

Filip je čak jednom prilikom izjavio, objašnjavajući koliki uticaj supruga ima na njega, rekavđi da nije nje, zbog obaveza u biznisu ne bi pogledao ni jednu predstavu ili izložbu, jer za to nema mnogo vremena.

"Ako si u biznisu ne baviš se puno kulturom, naukom, nekim javnim stvarima. Samo si u tom svom. Imao sam sreću da budem u kulturi jer mi supruga otvara opere i muzeje, uzela mi je sve do poslednje pare. I onda sticajem okolnosti idem u operu kad sam je već napravio", duhovito je kazao milijarder.

Madlena je u jednom intervju izrazila želju da donese duh Pariza u Beograd.

"Grad u kome provodim najviše vremena je Monte Karlo. Ali, od rane mladosti sva moja pažnja i ljubav upućuju me na blistavu prestonicu Zapadne Evrope - Pariz. To je grad u kome sanjam ono što kasnije pokušavam da ostvarim u Beogradu. I ideja o 'Madlenijanumu' nastala je u blesku emocija Grada svetlosti. I Beograd je moj dom i moja strast. Ali, on je pomalo "okrutan ljubavnik", jer ljubav prema njemu uvek traži nove žrtve. I to ne samo u novcu. Jer, ako hoćete da napravite metropolu, ne možete primenjivati logiku palanke", navela je ona.

U braku koji traje više od 40 godina, Filip i Madlena su usvojili ćerku Emu (22) koja je svojim roditeljima ulepšala život od dana kada su je prvi put ugledali. "U naš život ušla je jednog decembarskog dana 2000. godine i odmah se ugnezdila u naša srca gde je otvorila prostor koga tu ranije nije bilo. Lepo je kad čovek može da se ostvari kao stvaralac, pa da zatim postane roditelj, a još je lepše kada možete da ispravite nepravdu i umesto bola stvorite – ljubav. Meni se dogodilo i prvo i drugo", rekla je Madlena svojevremeno.

U retkim intervjuima koje su dali domaćim medijima Cepterovi su istakli da se uprkos bogatstvu trude da žive normalnim životom, te da svoju ćerku Emu vaspitavaju u skladu sa tim. Ema je veoma popularna na društvenim mrežama, a samo na Instagramu prati je preko 12 hiljada ljudi. Često pravi video-priloge o svojoj porodici i otkriva na kojoj destinaciji u određenom trenutku uživa.

"Novac ne može da vam kupi sreću, ali bih radije plakala na jahti", poručila je jednom prilikom Ema, koja studira psihologiju, i u Londonu uživa u raskoši o kojoj mnogi mogu samo da sanjaju.

Dok je Madlena široko poznata u srpskoj javnosti, a i njena ćerka Ema privlači sve više pažnje, pored njih dve postoji još jedna žena iz Cepter porodice koja ima jako važnu ulogu u porodičnoj imperiji, ali o kojoj se vrlo malo zna. U pitanju je Diana Cepter, ćerka Filipovog rođenog brata.

Madlena i Filip su podigli Dianu i njenog brata, pošto je njihov otac živeo u Bosni kada je počeo rat, pa je odlučio da decu skloni na sigurno. Diana je sada glavni i izvršni direktor kompanije Zepter.