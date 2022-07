Glavni ubica "zemunaca", koji je za brojne zločine osuđen na 40 godina zatvora, do detalja je opisao plan za likvidaciju premijera Zorana Đinđića.

Sretko Kalinić, glavnokomandujući zloglasne bande, u svojoj knjizi "Zemunski klan - ko je ko", pisao je da je Dušan Spasojević 2003. godine, neposredno pred ubistvo premijera Zorana Đinđića, iz Južne Amerike naručio i platio tonu kokaina, ali i novi 'ferari enco'. Ta droga je kasnije stigla kod jednog njegovog druga, ali se ispostavilo da mu i nije neki drug, pošto se do danas ne zna šta se dogodilo s tim kokainom, a crveni 'ferari' je kasnije viđan po Beogradu, vozikao ga je neko...

Kalinić piše da su vođe "zemunaca" Dušan Spasojević Šiptar (on ga zove Duća) i Mile Luković Kum pre 19 godina dobili nalog za ubistvo premijera Đinđića od "Organizacije sa Senjaka", ne želeći da precizira o kome je riječ.

"Duća i Kum u to vrijeme danima nisu pričali jer Luković nije bio za taj atentat, dok je Spasojević smatrao da treba ubiti Đinđića jer je on najobičnija 'kesa', koja ne može ništa da kontroliše... Neposredno pred atentat, koji je izveden 12. marta 2003. godine, Spasojević je kupio tonu kokaina i platio prvu ratu za novi crveni 'ferari enco'. Posle likvidacije Duće i Kuma, kokain je preuzeo jedan Dućin drug i droga je nestala, a 'ferari" je kasnije viđan po Beogradu", navodi Kalinić u knjizi koju je uredila novinarka lista 'Alo' Snežana Dž. Stojanović, i dodaje:

"Moram da kažem da je Organizacija sa Senjaka, koja je najprije tražila da ubijemo Najpoznatijeg Srbina (Vojislav Šešelj, prim. aut.), u februaru 2003. naručila i likvidaciju premijera. Upozoravao sam Dušana da ne potcenjuje Organizaciju, ali on je i njih smatrao običnim krpama. Duća je zaboravio šta su sve organizovali i završili, a najvažnije i šta i koga su sve uništili. Na drugoj strani, Kum je dobro znao da ih je ta organizacija stvorila i da su im oni dozvolili da rade sve što su htjeli. Dušan je tu 'dozvolu' plaćao milionima eura, koje je nosio na Senjak. Bio sam prisutan na nekim primopredajama novca", piše Kalinić.

Ovaj glavni ubica 'zemunaca', koji je za brojne zločine osuđen na 40 godina zatvora, do detalja je opisao i kako je propao prvi pokušaj atentata na Đinđića 21. februara 2003. kod hale 'Limes' na Novom Beogradu.

"Prvobitni plan bio je da se automobil premijera pregazi šleperom, kao muva. Međutim, šleper nije mogao tako brzo da se nabavi, pa su kupljena dva kamiona kipera, koje su vozili Dejan Milenković Bagzi i Derpe glavati Simović (Miloš Simović, prim. aut.) Oni su vozili autoputem jedan pored drugog i trebalo je da uspore Đinđićevu kolonu, a Zvezdan Jovanović tada da ga 'sašije' zoljom sa obližnjeg brda. Željko Tojaga je poslije lažno optužen da je on trebalo da ispali zolju, to nije tačno, pa je ni kriv ni dužan odrobijao 15 godina", napisao je Kalinić.

Prema njegovim riječima, atentat kod Limesa je propao zato što se Simović uplašio i usporio kamion, pa je vozač iz Đinđićeve pratnje prošao pored njega. Bagzi, kad je to video, udario je svojim kamionom jedno Đinđićevo vozilo, misleći da će ga tako ubiti, ali je premijer prošao nepovrijeđen, a Milenković je uhapšen.

"Derpe glavati Simović se tada isključio sa autoputa, pa je iz straha ostavio kamion na parkingu, sa upaljenim motorom, i pobjegao u 'štek' stan. Kum je pobjesnio, kad ga je video počeo je odmah da ga bije... Posle toga uslijedio je strašan pritisak sa Senjaka da se Đinđić hitno 'riješi'. Dušan je svako veče obilazio lokacije po gradu tražeći mjesto za snajperistu. Sve što je pronađeno, Zvezdan Jovanović je odbio. Zatim su u Ulici admirala Geprata u stan neke babe upali Zvezdan, Milan Jurišić, Ninoslav Konstantinović i Dušan Krsmanović, glumili su majstore za kablovsku, ali ni ta pozicija nije bila dobra. Onda je pronađena ta prostorija iz koje je Zvezdan i ubio Đinđića. Taj stan je Aca Simović trebalo da zapali posle atentata, ali se uplašio i nije to uradio, odmah je pobjegao", napisao je Kalinić.

Bizaran slučaj u kući roditelja

Sretko Kalinić je opisao i bizaran događaj u kući svojih roditelja, gdje je njegova majka, gledajući izveštaj na TV sa jednog ubistva, proklinjala ubicu, ne znajući da je ubica njen sin!?!

"Poslije jedne 'šljake' (ubistava prim. aut.), otišao sam kod roditelja kući. Majka je gledala vijesti, a ovi na TV-u objašnjavaju ko je ubijen, pa drame kao da je ubijen ministar, a ne najobičnija bitanga... Kada bi voditelj završio čitanje vesti, nastupala je moja majka sa svojim kletvama: 'Vrag im sreću odnio! Čiji li su? Zubima se dabogda pojeli!' Govorio sam joj: 'Ćuti, mate, šta ti znaš ko to radi? I šta tebe uopšte briga za to?' Kada bi završila s grdnjom, potpuno bi se preobratila, pa me je blagim i umilnim tonom pitala: 'Hoćeš li da večeras, srećo majkina?'

Da je znala moja majka da njen sin često pravi predstave po ulicama Beograda, sigurno ne bi tako proklinjala.

On je potom Zvezdana Jovanovića na više mesta nazvao 'lažnim patriotom' i 'izdajnikom'.

"Zvezdan je za ubistvo Đinđića tražio garsonjeru u Beogradu... Znam ga od 1993. godine, bili smo zajedno u jedinici, tada je bio dobar vojnik, poštovao sam ga, ali sad znam da je prevarant, obična slina, pi*ka... 'Skromni patriota', nije htio od Dušana da traži kuću na Dedinju, a dobio bi je, nego samo garsonjeru. Odmah poslije ubistva Đinđića, 12. marta 2003. godine, išao sam na Novi Beograd da pokupim Zvezdana i Kuma, pa sam ih dovezao u stan na Voždovcu... Kum se plašio da je Đinđić preživeo, a Zvezdan ga je uvjeravao da je mrtav. Onda je otišao na Institut na Senjaku da raportira, a pola sata kasnije pojavile su se sve naše slike na potjernici. Zvezdan nas je sve izdao! Duća je trebalo da posluša Đinđića i da, kao Ljubiša Buha Čume, počne da radi nešto legalno. Međutim, Spasojević nije htio da napusti posao sa drogom... ", piše Kalinić.

Sretko Kalinić u poglavlju knjige 'Likvidacija Šljuke' piše da je Sredoje Šljukić Šljuka sa izvjesnim Crnogorcima, koje je nazvao 'vojvodama' i 'serdarima', u novembru 2000. oteo sina Lepe Brene.

"Niko u 'zemunskom klanu' ne bi učestvovao u otmici djeteta. Ja ga ne bih čuvao ni za 100 miliona eura. Niti bih pomogao nekom da otme dijete. Dušan mi je rekao da je to uradio Šljuka sa njegovim Crnogorcima... Onda je Duća dao nalog da se Šljuka likvidira... ", napisao je Sretko.