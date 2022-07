Sretko Kalinić koji služi 40 godina robije u Zabeli, napisao je knjigu "Zemunski klan - ko je ko", gde je pomenuo brojne aktere ozloglašene kriminalne grupe.

Izvor: YouTube/printscreen/Radio-televizija Vojvodine

Sretko Kalinić (48), glavni kater zloglasnog zemusnkog klana, koji služi 40-godišnju robiju u Zabeli zbog zločina klana i učešća u ubistvu premijera Đinđića 2003, napisao je knjigu pod imenom "Zemunski klan - ko je ko". On u svojoj knjizi tvrdi da Dušan Spasojević Duća (Šiptar) i Mile Luković Kum nisu ubijeni 27. marta 2003. u Meljaku! Oni su se predali policiji dva dana pre toga, pa su odvedeni u Centralni zatvor u Bačvanskoj ulici, gde su najstrašnije mučeni i potom likvidirani! Tela su potom u džakovima odneta u Meljak, pa je objavljeno da su tamo pucali na policiju i pobijeni u obračunu.

"Dok sam bio u pritvoru u vojnom zatvoru (Specijalni sud) u Ustaničkoj ulici, više čuvara mi je pričalo da su Dušan i Mile mučeni u podrumu CZ-a i da je bilo jezivo slušati njihove krike. Pripadnici SAJ su ih likvidirali i onda izveli 'junačko' delo tako što su ih mrtve, u džakovima, kombijem odvezli u Meljak. Tamo su mrtvom Kumu podmetnuli bombe, a Dušanu puškomitraljez, kako bi ispalo da su pucali na policiju. Kum zapravo nije imao nikakvo oružje kod sebe kad je krenuo da beži jer sam mu ja 12. marta 2003. uzeo pištolj, a Dušan je nosio 'beretu', a ne mitraljez", piše Kalinić.

Opisujući svoje prijateljstvo sa vođama "zemunaca", Kalinić kaže da se krajem devedesetih upoznao sa Spasojevićem i da je sa njim u početku stalno išao na pečenje i roštilj.

"Dušan Spasojević se stalno viđao sa nekim ljudima, davao im je novac, a drugi su njemu davali još više para. Sav keš je umeo da drži na stolu u dnevnom boravku u Šilerovoj i po dva dana... Jednom je rekao da mu sa stola fali 2.000 maraka, iako to nije bilo tačno, nego je tako namerno traumirao momke iz ekipe i gledao ih kako se ponašaju, studirao ih je... U to vreme mu je najbliži bio Milan Jurišić Jure. On je sa Kizom Psihopatom hvatao narkomane dužnike. Odvedu ih u neku kuću i ako ih dužnik uveri da će vratiti pare, oni ga samo prebiju, a ako ih ne ubedi, onda Kiza siluje tog čoveka. Kad se to pročulo, svi su redovno donosili pare i pitali da li treba još...", piše Sretko.

Glavni ubica "zemunskog klana" u svojoj knjizi je naveo i mnoge interesantne detalje o pripadnicima ove zloglasne mafijaške grupe. Tako je, recimo, za Miloša Simovića napisao da je imao silikonsku zadnjicu sa kojom je voleo seksualno da opšti i da ju je čuvao u svom ormanu!?! Jednom prilikom on se čak sukobio sa Vladom Budalom, koji mu je krišom uzeo tu zadnjicu i "koristio je u toaletu"... Kada je reč o Vladi Milosavljeviću, on je zaista bio najveća budala u klanu. Stalno je bio naduvan i više od svega je voleo da onaniše. Pravio je razne budalaštine zbog kojih nikako nismo mogli da se oslonimo na njega", piše u knjizi.

Kada je reč o Aleksandru Simoviću i njegovom bratu Dušanu, Kalinić kaže da su se pojavili u Šilerovoj otprilike u isto vreme kad i braća Ninoslav i Slađan Konstantinović.

"Osim njih, u Šilerovu, koja tad nije bila završena, dolazili su razni ljudi - akademici, doktori, ali i belosvetski šljam, od narkomana do sitnih prevaranata. Ja sam bio stalno tu i gledao filmove, a Dušan i Kum su svako jutro ustajali rano i odlazili kod Ljubiše Buhe Čumeta u Surčin. To je bilo tako svaki dan, ali jednog dana sam video njih dvojicu strašno nervozne. Kada sam ih pitao šta je bilo, rekli su mi da idem u garažu. Tamo sam video njihov auto potpuno izrešetan. Rekao sam da mi pokažu koji je to 'vitez sa vrelog beogradskog asfalta' uradio i ja ću da rešim problem", priseća se prvi likvidator "zemunskog klana", i navodi:

"Čekao sam tog 'viteza' 20 dana, jer je bio na nekom putu. Video sam ga sa nekim društvom u kafiću, pa sam ga počastio jednom turom. Posle sam se, pošto je bila gužva, ponovo vratio u kafić i video da je 'vitez' mrtav pijan, pa sam ga počastio još jednom turom... Dušan je bio prezadovoljan jer sam njegovog prijatelja počastio onako kako je trebalo (ubio ga je, prim. aut.) Dušan me je posle pitao šta mi je dužan, a ja sam rekao da ovog puta ja častim. Tako je sve krenulo..."

Sretko Kalinić je u poglavlju pod nazivom "najpoznatiji Srbin izbegao metak" pisao kako je jedan naručilac od Dušana Spasojevića tražio da likvidira lidera SRS Vojislava Šešelja, kojeg u knjizi naziva "najpoznatiji Srbin".

"Dušan je došao i pitao me da li hoću da odradim taj posao. Međutim, taj 'najpoznatiji Srbin' je pomogao mnogim ljudima, i ja sam bez dvoumljenja odbio posao, za koji mi je ponuđena cifra koja se ne odbija! Spasojević i Kum takođe to nisu mogli da odrade jer su poznavali 'najpoznatijeg Srbina'. Taj gospodin je bio ludo hrabar i da sam pristao da završim posao, mislim da bi Dušan i Kum još pre 2000. godine bili likvidirani. Inače, ubistvo tog 'Srbina' je tražila najjača organizacija u našoj zemlji, koja i danas vedri i oblači na ovim prostorima".