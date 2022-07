Kada se izgovori ime - Dragan Malešević Tapi - ono se vezuje prije svega za masone i masoneriju, prenosi Kurir.



Rođen je 22. januara 1949. u Beogradu. Smatra se da je bio jedan od vodećih predstavnika hiperrealizma u srpskom slikarstvu.

Umro je 29. oktobra 2002. godine. Njegova smrt je izazvala pravu buru u javnosti. I dok jedni tvrde da je umro nesrećnim slučajem, drugi tvrde da je ubijen, navodi Kurir.

Nebojša Tubić Žabac rekao je jednom prilikom da je Tapi bio odličan falsifikator i da kad on falsifikuje novčanicu niko ne može da provali.

"Jednom mi je rekao da 'radi' neku sliku, nekog Modiljanija, i kaže mi: 'Nije puno, ima da ode u Japanu za 7 miliona'. Bio je povezan sa nekom teškom organizacijom. Kad god je trebalo da se čuje sa njima, on se izgubi", ispričao je svojevremeno Žabac.

Kako tvrdi Žabac "neko je napalio Legiju i Limara da kod Tapija ima pet miliona love".

"Prave love i pet miliona falsifikovane. Oni su htjeli da otkriju gdje je ta prava lova. I onda su ga maltretirali, tukli lopatom, stavljali mu kesu na glavu. Dva puta mu stavljali kesu na glavu misleći da će sigurno kao da progovori. Htjeli su da ga zastraše. Treći put kad su mu stavili kesu na glavu, Tapi je umro", izjavio je Žabac.

S druge strane pisac Dejan Lučić kaže da je Tapi bio veliki patriota ali da je ubijen zbog toga što je mnogo znao o političarima.

"Dragan Malešević Tapi je bio veliki patriota i dobar čovjek. On je govorio da se mason rađa a ne da se postaje. Tapi je radio svojevremeno za saveznu Udbu i to nikada nije krio. Znao je mnogo a pod sobom je imao nekih 500 masona koji su mu uvijek iznosili podatke o lopovluku političara. Pošto su se sve te informacije slivale kod Tapija on je likvidiran u policiji kesom na glavu", ispričao je jednom prilikom Lučić.

Nekadašnji operativac DB Srbije Boža Spasić govoreći o Tapiju kaže kako je Malešević prvo gradio karijeru u Francuskoj.

"Možete zamisliti da je on kao neko ko je imao 18 godina počeo da falsifikuje vozne karte Beograd-Pariz. Vi ste kod njega mogli da za 10 maraka kupite tu kartu koja je inače koštala 300 maraka", ospričao je Spasić.

On navodi da je Tapi bio veoma privržen službi i da je dolazio u kontakt sa službom zahvaljujući Giški, piše Kurir.

"Za operaciju 'Dunav' Giška je tražio da Tapi bude 'čistač'. To kako je očistio tragove je za Nemce i dan danas enigma", ispričao je Spasić.

Kako kaže Tapi je umio da se hvali kako će oboriti režim.

"Umio je kasnije da sa sobom vodi nekog Jovu koji je kao umio da predviđa. Jedno veče je uspaničeno došao na sastanak sa mnom. I tad mi je rekao kako je Jova vidio da neko u jednoj zgradi u Ljubljani sjedi i planira raspad Jugoslavije", rekao je Spasić.

A ŠTA JE GOVORIO TAPI...

Tapi je govoreći o masonima rekao da masonerija ima izuzetan značaj svuda u svijetu.

"U svim najvažnijim odlukama učestvuju masoni. Ako uzmemo Ameriku za vodeću svjetsku silu, samo tamo ima nekoliko miliona članova u masonskim ili paramasonskim organizacijama. Ono što međutim nismo znali je i da je raširena crnačka masonerija. Masonerija crnih, 'Prince Hall', ima 800.000 muških i 300.000 ženskih članova. A tek gdje je bijela masonerija", rekao je jednom Tapi.

On je pojasnio da se u crnoj masoneriji nalaze i bijeli članovi a u bijeloj nema crnaca.

"Crna i bijela masonerija odlično sarađuju, kao i crna i bijela loža. U američkoj armiji postoji institucija vojnih loža. Napredovanje je nezamislivo bez članstva u masonskoj organizaciji", ispričao je tada Tapi.

Dotakao se i Josipa Broza Tita.

"Ljudi koji ništa nisu pročitali o masoneriji a ipak žele nešto ružno da kažu o tome kažu - Glavni mason je bio Tito. Na ovim prostorima je postojala samo jedna masonska orgaizacija sve do 1926. Tad se iz Velike lože Jugoslavije izdvojila hrvatska loža Libertas. Jezuiti su sazidali u Zagrebu Jezuitski kolegij, čiji je glavni program bio progon i uništavanje masonerije", ispričao je Tapi.

Tvrdio je da je u loža Libertas bila protiv masonerije sa ovih prostora.

"I Tito je pripadao toj loži. Ali nije odlazio na sastanke, nije ga previše interesovalo. To je kasnije iskorišćeno kada ga je Čerčil u Napulju u jednom škotskom ritualu uzdigao na 33. stepen", otkrio je Tapi, zaključuje Kurir.