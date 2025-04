Srpski košarkaš Nikola Jokić treći je u istoriji po broju tripl-dabl mečeva u plej-ofu i u ligaškom delu NBA lige.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Srppski košarkaš Nikola Jokić ostvario je tripl-dabl učinak u drugom meču plej-of serije Denver Nagetsa i Los Anđeles Klipersa. Najbolji igrač tima iz Kolorada završio je susret sa 26 poena, 12 skokova i 10 asistencija, a za njega je sada već rutina da u sve tri kolone ostvari dvocifren učinak. Po broju tripl-dablova Jokić je veoma blizu vrhu liste u istoriji NBA lige.

Podsećanja radi, Nikola Jokić je u prvom meču Nagetsa i Klipersa imao dvocifren broj poena i asistencija, a samo jedan skok falio mu je za tripl-dabl. Tada su mu u četvrtoj deonici upisali uhvaćenu loptu koja je kasnije preinačena u timski skok - da je prvobitna odluka ostala na snazi, Jokić bi bio još jedan korak bliže prvom mestu po broju tripl-dablova u NBA ligi.

Kada je reč o spisku igrača sa najviše tripl-dabl učinaka tokom doigravanja, Nikola Jokić je na trećem mestu u istoriji! Prvoplasirani je Medžik Džonson koji ima čak 30 takvih utakmica, na drugom mestu je Lebron Džejms sa 28 i u teoriji bi mogao da napadne rekord pre kraja karijere, a zatim sledi srpski košarkaš.

Nikola Jokić je do sada 19 puta imao tripl-dabl učinak u plej-ofu, a treba istaći i da je odigrao daleko manje mečeva od svojih rivala. Medžik Džonson je u karijeri nastupio na 190, a Lebron Džejms na čak 288 plej-of utakmica - Jokić ih ima tek 82 i još mnogo godina u kojima će se boriti za titulu.

Iza Nikole Jokića je Rasel Vestbruk koji ima 12 tripl-dabl učinaka u plej-ofu i male su mu šanse da stigne svog saigrača iz Denvera. Sa 11 tripl-dablova u doigravanju karijeru je završio Džejson Kid, dok po 10 imaju penzionisani Leri Bird i Režon Rondo, odnosno aktivni Luka Dončić i Drejmond Grin.

Nikola Jokić i Rasel Vestbruk vodili Denver do pobede nad Klipersima

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Koliko Jokić ima tripl-dablova u ligaškom delu?

Kada se govori o ostvarenim tripl-dabl učincima u NBA ligi, uglavnom se kao podatak uzimaju samo mečevi ligaškog dela sezone. Nikola Jokić je i na toj listi trećeplasirani sa 164, a zanimljivo je da se tamo nalazi ispred rivala koje juri u doigravanju. Medžik Džonson i Lebron Džejms ostvarili su manje tripl-dablova u ligaškom delu sezone od Jokića, kojem je naredni cilj da dostigne Oskara Robertsona.

Legendarni bek upisao je 181 tripl-dabl u karijeri, a Nikola Jokić bi to trebalo da nadmaši već tokom naredne sezone. Srpski centar trenutno ima 164 tripl-dabla i svima je jasno da će tokom naredne takmičarske sezone ozbiljno pripretiti Robertsonovom učinku. Nakon toga ispred Nikole ostaje samo njegov saigrač, Rasel Vestbruk.

Bek Denver Nagetsa Rasel Vestbruk ima 203 tripl-dabl učinka u ligaškom delu NBA, što bi mogao da bude jedan od najvećih izazova do kraja Jokićeve karijere. Naravno, Vestbruk je rekorder i kada bi se sabrali tripl-dabl učinci iz ligaškog i plej-of dela sezone - ubedljivo je prvi i jedini koji ih ima preko 200!





Koliko ukupno tripl-dablova ima Jokić?

Nikola Jokić je u ligaškom delu sezone 164 puta upisao tripl-dabl, dok je još 19 puta to uradio u doigravanju, pa u NBA ligi ima ukupno 183 mečeva u kojima je dvocifrenim brojevima popunio tri kolone. To ga rangira na treće mesto večne liste, ali uz dobre šanse da dodatno popravi plasman narednih godina i završi na prvoj poziciji.

Kada bismo sabirali sve tripl-dablove kroz karijeru, Rasel Vestbruk bi bio prvi sa 215 (203+12), sledi Oskar Robertson sa 189 (181+9), a zatim je na trećem mestu Jokić. Četvrtu poziciju zauzima Medžik Džonson koji je upisao 168 (138+30) tripl-dabl utakmice u karijeri, dok je na petom mestu Lebron Džejms sa 150 (122+28).

Trocifren broj tripl-dablova ima još samo Džejson Kid koji je u penziji i neće moći da popravi učinak, a daleko iza su Luka Dončić, Džejms Harden, Domantas Sabonis, Janis Adetokunbo i drugi NBA košarkaši. Verovatno niko od njih neće moći da ugrozi Jokića, koji ima odlične šanse da postane rekorder!

Koliko je Jokiću potrebno da obori rekorde?

Medžik Džonson ne može da uveća prednost po broju tripl-dabl učinaka u plej-ofu, kao ni Oskar Robertson u ligaškom delu NBA sezone. Lebron Džejms bi do kraja karijere trebalo da nadmaši Džonsona, pa će onda on biti najveći izazov za Nikolu Jokića, uz već često pominjanog Rasela Vestbruka koji je na čelu lista za ukupan broj tripl-dabl učinaka, ali i onih u ligaškom delu.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Srpski centar nije ostvario nijedan tripl-dabl u prvoj sezoni u NBA ligi, kada je nastupio na 80 utakmica, ali nije imao ulogu startera. Naredne sezone je šest puta imao tripl-dabl, a zatim je u narednim sezonama uvek bio dvocifren - 10, 12, 13, 16, 19, 29, 25 i 34! Što se tiče plej-ofa, u sezoni 18/19 imao je četiri tripl-dabl učinka, u naredne dve godine po jedan, zatim je jednu sezonu propustio, pa je čak 10 puta imao tripl-dabl učinke u šampionskoj godini Denvera, da bi prethodne sezone odigrao dva takva meča. Ove sezone mu je na prvom falio jedan skok, a na drugom je uspeo da popuni sve tri kategorije.

Ove brojke otkrivaju nam da će Nikola Jokić sasvim sigurno nadmašiti rekord Rasela Vestbruka po broju tripl-dabl mečeva u ligaškom delu sezone, ali i po ukupnom broju tripl-dablova. Najveći problem biće da sustigne Lebrona Džejmsa i Medžika Džonsona, a za to je vrlo bitno da ima podršku saigrača i da što duže bude u borbi za titulu.





Kako je Nikola Jokić ostvario tripl-dabl sezonu?

Kao tek treći košarkaš u istoriji NBA lige, odnosno prvi centar kojem je to pošlo za rukom, Jokić je ligaški deo aktuelne sezone završio sa poenima, skokovima i asistencijama kao nikada u karijeri. "Lepo je, nisam uspeo to da uradim do sada. Ne znam. Ne znam šta da kažem, dobro je", rekao je Jokić kada je postalo jasno da je ispisao istoriju.

Nikola Jokić je na 70 mečeva u ligaškom delu sezone prosečno beležio 29,6 poena, 12,7 skokova i 10,2 asistencije. Pre njega je ovako nešto pošlo za rukom samo Raselu Vestbruku (četiri puta) i Oskaru Robertsonu. Pre nekoliko sezona blizu je bio i Luka Dončić, ali nije uspeo da izdrži u napornom ritmu. Zanimljivo, Lebron Džejms je samo jednom beležio preko 10 asistencija u proseku, a nijednom nije imao prosek od preko 10 skokova na nivou cele sezone!

Kod Nikole to nije nikakav problem, pošto je i prethodne sezone bio blizu! Jokić je posao završio jedan meč pre kraja ligaškog dela takmičenja, kada je ostvario dovoljan broj asistencija da prebaci prosek od 10 na nivou cele sezone. Još davno pre toga obezbedio je poene i skokove, pa se ova sezona može smatrati istorijskom. A možda neće biti dovoljna za MVP nagradu...