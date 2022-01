"Ljudi koji ništa nisu pročitali o masoneriji a ipak žele nešto ružno da kažu o tome kažu - glavni mason je bio Tito."

Na današnji dan 1965. godine umro je ser Vinston Leonard Spenser Čerčil britanski političar i premijer Ujedinjenog Kraljevstva u dva mandata od 1940. do 1945. i od 1951. do 1955. godine. Čerčil je takođe bio oficir u Britanskoj vojsci, ne-akademski istoričar, pisac i slikar. Ono što je zanimljivo je da je dobio Nobelovu nagradu za književnost 1953. godine zbog svojih djela koje je pisao tokom cijelog života, a bio je i prvi od samo osam ljudi koji su postali počasni građani SAD.

Ono što je takođe zanimljivo iz biografije Vinstona Čerčila je podatak da je bio član masonske lože. Naime on je bio član Studholm masonske lože br. 1591 u Engleskoj. Iniciran je u bratstvo 24. maja 1901. godine. Jedni tvrde kako Čerčil lično nije imao mnogo veze sa redom izvan ograničenih društvenih angažmana. Izašao je iz lože 1912. godine, ali je nastavio da doprinosi masoneriji tokom svog života.

S druge strane u pojedinim izvorima se navodi kako je upravo Čerčil bio taj koji je uzdigao Josipa Broza Tita na 33. stepen u masoneriji. To je svojevremeno potrdio i slikar Dragan Malešević Tapi, za koga se takođe javno govorilo da pripada slobodnim zidarima.

"Ljudi koji ništa nisu pročitali o masoneriji a ipak žele nešto ružno da kažu o tome kažu - glavni mason je bio Tito. Na ovim prostorima je postojala samo jedna masonska orgaizacija sve do 1926. Tad se iz Velike lože Jugoslavije izdvojila hrvatska loža Libertas. Jezuiti su sazidali u Zagrebu Jezuitski kolegij, čiji je glavni program bio progon i uništavanje masonerije. U loži Libertas bilo je kasnije vodećih ustaša. Ta loža je bila protiv masonerije sa ovih prostora. I Tito je pripadao toj loži. Ali nije odlazio na sastanke, nije ga previše interesovalo. To je kasnije iskorišćeno kada ga je Čerčil u Napulju u jednom škotskom ritualu uzdigao na 33. stepen", rekao je Tapi.

To bi se još i moglo povjerovati, ali u teoriju, koja je jedno vrijeme bila aktuelna - da je Tito vanbračni sin Vinstona Čerčila - teško da iko može da povjeruje. Za one malobrojne koji u nju ipak vjeruju, dilemu razrješava istoričar Dejan Ristić.

"Tito i Čerčil su se u različitim kontekstima našli u mitskoj vezi. Najprije, postoji mit po kojem je Čerčil vanbračni sin kralja Milana, a Tito pak vanbračni sin Vinstona Čerčila", rekao je Ristić.

On je dodatno oborio još jednu tvrdnju a to je da je Čerčil mrzio Srbe i da ga je u nekoj kafani pretukao jedan od osnivača "Crne ruke", srpski major Vojislav Tankosić.

"Najpoznatiji mit, koji na veoma simpatičan, ali potpuno netačan način pokušava da dokaže kako je Čerčil mrzio Srbe, odnosi se na legendu po kojoj je Vojislav Tankosić 1910. godine svojski izmlatio Čerčila usred Beograda i to ništa manje nego u jednoj od kafana, a bila je to čuvena 'Grčka kraljica'. Niti je Tankosić tukao mlađanog Čerčila, a niti je ovaj mrzio Srbe, no to je samo još jedna u nizu urbanih legendi, odnosno savremenih mitova koji na neobičan način povezuju kralja Milana, Vinstona Čerčila, Josipa Broza Tita i Vojislava Tankosića", rekao je jednom prilikom Ristić.