Majku devojčice koju je oteo i mučio Malčanski berberin, potresla je vest o smrti Malčanskog berberina.

Izvor: Mondo/Kurir

Ninoslav Jovanović, poznatiji kao Malčanski berberin preminuo je noćas u 1.30 u gradskoj bolnici u Požarevcu. u Kazneno-popravnom zavodu u Požarevcu.

Majka devojčice koju je Malčanski berberin oteo, a zatim danima mučio iznenađena je vestima:

"Nisam znala, sad čujem...nije mi ugodno što ovo čujem. Zatečena sam. Neka mu je laka zemlja, i ako mi je oteo i mučio dete. Ovaj događaj ne ublažava našu bol", dodala je majka devočice za Kurir.

Ona kaže da je Jovanović, kakav god, ipak bio čovek i da je zbog toga sa jezom primila ovu vest.

"On je u zatvoru bio kratko, očekivala sam da duže bude tamo. Posle svega što je uradio. Neću reći ćerki šta se desilo jer ne želim da je potresam i znam da bi se ona opet vratila u ono stanje nakon otmice. Evo i ja sada imam opet taj isti osećaj, kao tih dana dok smo tragali za njom. Ne mogu da kažem da mi je drago, on je bio čovek kao i svi drugi, jako me je pogodila ova vest", kazala je ona.