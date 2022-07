Danas se u poslepodnevnim satima u Beogradu zapalio automobil parkiran ispred Palate Pravde.

Došlo je do eksplozije plina zbog čega se zapalilo vozilo ispred Palate Pravde. Automobil je stajao parkiran na autobuskom stajalištu dok je iz njega izbijala vatra i kuljao dim, a postojala je velika opasnost da dođe do eksplozije. Na sve to, tropska vrućina sigurno je odmagala u gašenju požara, a nije isključeno da je imala udela i u eksploziji plina.