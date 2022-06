Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je danas da ne može i ne smije da iznosi lične utiske o intervjuu Dijane Hrkalović, da ne može da naređuje nadležnim organima šta treba da rade, ali je poručio da vjeruje u institucije i da će nadležni organi uraditi svoj posao

Izvor: kurir / nenad kostić

"Zna se ko naređuje i provodi istragu, ko prikuplja podatke, to je njihov posao da urade", rekao je Vučić danas u Palati "Srbija".

Intervju Hrkalovićeve je, kaže, pogledao dva puta.

"Lične utiske ne mogu i ne smem da iznosim u javnost, zato nećete moći da zaključite šta mislim", dodao je Vučić.

Imao bi, dodao je, poneko pitanje, ali nije on taj koji treba da postavlja pitanja, već nadležni organi.

"Jedino što sam siguran jeste to da ja ništa njima nisam učinio nažao. A to da prisluškujete šefa države i da mislite da to možete nekažnjeno, šta još posle toga ima da niste uradili", upitao je Vučić.

Vučić kaže da su nadležni organi ustanovili da je prisluškivanja bilo i da je neovlašćeno pristupano telefonu šefa države više od 1.600 puta."



To je nesporno utvrđeno i to su nadležni organi utvrdili, kao što će utvrditi i sve ostalo. To je njihova dužnost i njihova obaveza i tu nema filozofije", zaključio je Vučić.