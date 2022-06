Nekadašnja državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije Dijana Hrkalović rekla je da zna koliko je Radoje Zvicer, vođa kavačkog klana, surovi psihopata sa nevjerovatnom logistikom za ubistvo.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Pogotovo što, kako je rekla, ima političku podršku crnogorskih vlasti i ko zna čijih još. Navela je da je povodom informacija da Zvicer sprema atentat na srpskog predsjednika Aleksandra Vučića.

"Bila sam užasno zabrinuta i uplašena. To je nikad ozbiljnija prijetnja po njegov život. Izluđivalo me je i nerviralo što su pojedinci govorili da je to prenapumpano. Htjela sam da im kažem, rođaci, koliko vi pojma nemate", navela je Hrkalović za "objektiv.rs".

Nekadašnja državna sekretarka u MUP Srbije optužila je Nebojšu Stefanovića da je ostvarivao neovlašćeni uvid u sadržaj telefonske komunikacije Vučića i članova njegove porodice.

"Čitao je transkripte njegovih razgovora, mimo predsjednikovog znanja, njemu iza leđa. Tražio je da mu se dostavljaju ti transkripti. Nije preduzeo kontraobavještajnu zaštitu predsjednika niti je obavijestio BIA, da oni preduzmu mjere. Tamo gdje ima prisluškivanja i čitanja tuđih komunikacija neovlašćeno, tamo ima svega", kazala je Hrkalović.