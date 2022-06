U Beogradu je počelo suđenje Predragu Petroviću koji je radio za italijansku mafiju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Bojana Zimonjić Jelisavac

Predrag Petrović osumnjičen je za ubistvo počinjeno 1994. godine, a njemu je tek nakon 27 godina počelo suđenje u Višem sudu u Beogradu. Prošle godine je uhapšen u italijanskom gradu Kazerta, po poternici. On se tereti da je u junu te godine u Beogradu ubio Milibora Petrovića, a posle toga sve vreme bio u bekstvu i skrivao se u Italiji.

Prema saznanjima policije on je u tom periodu počeo da radi za jedan on najopasnijih klanova u Italiji - Kazalezi, a uhapšen je u četvrtak u blizini jednog tržnog centra u Italiji. Za Petrovićem su i italijanski istražitelji tragali od oktobra 2019. godine kada je pobegao iz kućnog pritvora, u kojem je bio zbog više krivičnih dela.

"Srpski državljanin posebno se uplašio kada mu je pre bekstva iz kućnog pritvora stiglo rešenje o ekstradiciji u Srbiju zbog ubistva 1994. godine, za koje nisu saopšteni detalji, pa je rešio da pobegne. Tražili su ga skoro dve godine i zbog raznih zločina koje je počinio kao član ozloglašenog klana Kazalezi, a među kojima su i razne krađe, šverc oružja i prijem ukradene robe. Ta dela počinio je u periodu od od 1999. do 2015. godine", ispričao je tada za italijanske medije izvor iz istrage.

Italijanska policija je početkom 2021. godine dobila saznanja da se Petrović s porodicom krije u Kazerti. On je ubrzo potom uhapšen u policijskoj zasedi, a italijanski sud ga je osudio na godinu i pet meseci zatvora za dela koja je počinio u Italiji.

"On je u Italiji prvi put uhapšen 2016. godine kada su isplivali dokazi da švercuje oružje za kriminalnu grupu Kazalezi, a tada je uhapšeno još 20 osoba koje su bile povezane s ovim prljavim poslovima. Istraga o ovoj grupi započeta je još u septembru 2012, zahvaljujući svedoku-saradniku Paskvalu Favi. On je tužiocima ispričao kako klan Kazalezi dolazi do oružja koje je modifikovano i bez serijskih brojeva", naglasio je izvor.

Negirao ubistvo počinjeno 1994. godine

Nakon izručenja Srbiji, Petroviću je u četvrtak održan glavni pretres u sudu na kome je negirao da je počinio ubistvo za koje se tereti i tvrdio da nije pucao u Milibora, da u tom periodu nije posedovao oružje, kao i da tada nije bio u tadašnjoj Jugoslaviji. Iznoseći odbranu ispričao je da mu je otac bio problematičan, te da je odlučio da ode u inostranstvo jer je situacija u zemlji bila loša. Rekao je da je u julu 1994. godine živeo u Napulju i u kafiću gledao Italiju u finalu svetskog prvenstva u fudbalu. Na sudu je ispričao da je izgubio pasoš i da je to prijavio policiji, pa je sa potvrdom išao u našu ambasadu u Rimu gde su mu izdali dokument o potvrdi identiteta.