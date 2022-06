Nakon ispovijesti studentkinja koje su doživjele seksualno uznemiravanja na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pojavila su se svjedočenja i drugih studentkinja o skandaloznom ponašanju profesora u ovoj obrazovnoj ustanovi.

Izvor: MONDO / Uroš Arsić / Youtube / printscreen / fly ili

Nastavljaju da se nižu anonimne ispovijesti studentkinja Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu koje tvrde da su doživjele seksualno uznemiravanje od strane jednog profesora. Jedna studentkinja je navela da joj je taj profesor lupio šamar u učionici kada se raspitivala o kolokvijumu, dok je druga rekla da je vidjela kako isti profesor jednoj studentkinji zavlači ruku ispod mrežastih čarapa.

"Što se tiče neprimerenih izjava, fazona, toga je bilo svako malo, ali valjda kako smo klinci još to ne registrujemo kao nešto što treba prijaviti. Kažeš ‘Bože me sačuvaj‘ u sebi, ‘kakva budala‘ i čekaš kraj vježbi. Nakon što dočekah jednom prilikom kraj vježbi, svi su krenuli da izlaze i uputila sam se ka čuvenom...ne bih li ga pitala oko predaje kolokvijuma, neću biti tu za isti - imam operaciju, da li mogu ranije ili kasnije da predam. Prije nego što sam rekla išta više sem ‘izvinite‘, uslijedio je šamar. Da se razumijemo, nije tu bila odvaljena vilica, ali me nije baš ni pomazio...Zbunjena skroz, skamenila sam se, nisam znala kako da odreagujem. On se nasmijao i rekao kaži šta treba. Ja jelte kao tek došla na fakultet, nisam ništa rekla, nisam znala šta da kažem, samo sam postavila svoje pitanje, dobila odgovor i izašla iz sale u šoku", napisala je jedna studentkinja.

Druga studentkinja je opisala situaciju u kojoj je vidjela kako profesor prilazi jednoj studentkinji i zavlači joj prste u mrežaste čarape.

"Prisustvovala sam situaciji u kojoj je profesor sa leđa prišao koleginici koja je nosila mrežaste čarape i zavukao joj prste ispod njih. Takođe, čula sam da je istu stvar uradio drugoj osobi kada su u pitanju bile farmerke pocijepane na butinama. Takođe, mojoj drugarici je slao neprimjerene poruke na Instagramu", rekla je ona.

Osvrnula se na sopstveno ponašanje na predavanjima i vježbama.

"Kada sam pohađala nastavu u toj sali, osjećala sam kao da je potrebno da na vježbama ‘držim gard‘ i ne ponašam se opušteno kako ne bih dala povoda profesoru da to iskoristi na bilo koji način, kako on to i umije. Uprkos tome, doživjela sam ‘odmjeravanje‘ od glave do pete nekoliko puta", navela je ona.

Vjerovatno najšokantniju ispovijest dala je jedna studentkinja koja je rekla da je nju isti profesor uhvatio za vrat i pribio uza zid na drugoj godini studija.

"U drugoj godini studija bila sam kod P u sali. Bio je lijep ljetnji dan, bila sam u haljini do poda, imala sam planove za nakon što predam ispit. Treći sprat, učionica likovnog, dolazim pred sam kraj termina, predajem rad, on ustaje i obilazi oko mene, diše mi kraj uveta i šaljivim tonom me poziva u kafanu da se iskupim za kašnjenje. Prilazi mi drug, kaže mi da ga sačekam da idemo zajedno poslije. Izlazim ispred sale, drug ostaje da riješi oko svojih radova, skoro svi su otišli već. Gledam u telefon naslonjena na zid, vrata od sale se otvaraju, krećem ka njima misleći da je drug završio, izlazi P, baca pogled po praznom hodniku, okreće se ka meni i u par koraka me pribija uz zid i steže ruku oko mog vrata. Ja sam šokirana, grebem ga po ruci, on kaže ‘mmm, kako smo opasni‘. Čuje se lupa vratima u daljini hodnika, pušta me i odlazi u tom pravcu", kazala je ona.

Jedna od djevojaka rekla je i da je istom profesoru predala rad, a da joj je on odgovorio da je "rad za 8, ali da bi ocjena bila veća ako bi otišli na kafu".

Da podsjetimo, Na društvenoj mreži Instagram u petak (03.06) se pojavio nalog anketa_arh.bg, na kom su studenti i studentkinje Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu odlučili da progovore o seksualnom nasilju koje, kako tvrde, trpe već duže vrijeme od jednog profesora i jednog asistenta.

"Tužilaštvo je odmah dalo nalog policiji da prikupi sve neophodne podatke i obavještenja u cilju utvrdjivanja postojanja nekog krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti. Po prijemu izvještaja od policije Više javno tužilaštvo u Beogradu će blagovremeno obavijestiti javnost o daljem postupanju", saopštili su iz Tužilaštva.

Dekan ovog fakulteta, Vladimir Lojanica, izjavio je prije nekoliko dana za Kurir da za optužbe nije znao dok nisu isplivale u javnost. Studentkinje u svojim ispovijestima navode da su užas koji su doživljavale pokušavale da prijave upravi fakulteta, ali bezuspješno.

"Ja zaista ne mogu da kažem da li su drugi nastavnici znali, mogu da kažem ono što sam već rekao i ranije da o ovome ništa nisam znao i da sam saznao u subotu kada i svi, preko socijalnih i društvenih mreža, što je za mene bila šokantna vijest. Ovo je dosta uticalo na ugled fakulteta, baš sada kada se sprema generacija studenata za upis", izjavio je dekan Arhitektonskog fakulteta, Vladimir Lojanica.