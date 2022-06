Prema tvrdnjama studenata i studentkinja s društvenih mreža, nije riječ samo o seksualnom uznemiravanju od strane profesora.

Studenti i studentkinje Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu odlučili su da progovore o seksualnom nasilju koje, kako tvrde, trpe već duže vrijeme.

Anonimna svjedočenja su na Instagram nalogu Anketa_arh.bg pisali studenti o seksualnom uznemiravanju od strane najmanje četvorice predavača na toj visokoobrazovnoj ustanovi. Dekan fakulteta Vladimir Lojanica rekao je juče da su u ponedjeljak na adresu poverenika fakulteta stigle prve prijave.

Prema tvrdnjama studenata i studentkinja s društvenih mreža, nije riječ samo o seksualnom uznemiravanju od strane profesora već i o neprimjerenom ponašanju i upućivanju degradirajućih komentara na vjerskoj i rasnoj osnovi studentima.

"Prije nekoliko godina je dečka koji je došao na studije iz Afrike nazvao u lice 'čamugom'", navodi se u jednoj od ispovijesti na Instagramu, dok u drugoj stoji:

"Meni i većini mojih koleginica su upućivani komentari, neki su bili i na vjerskoj osnovi jer nisam iste vjeroispovesti kao on, naravno malo upakovani da ostale kolege ne bi razumjele, ali ja sam i te kako razumjela. Znam za razna iskustva svojih koleginica s fakulteta koja su one lično doživjele, tako da znam da su istinita komentarisanja toga šta su obukle na hodniku do toga da se prišunja djevojci iza leđa i poljubi je u obraz pred svima koji su čekali konsultacije".

Takođe, studenti su u svjedočenjima pisali da je profesor, koji se pominje u najviše svjedočenja, "konstantno sipao alkohol i pio rakiju pred 250 studenata koji su tada bili u pozivu".

"Tada je između ostalog usred predavanja pokazao skrinšot iz nekog porno-filma. Nakon toga su ostali asistenti krenuli da se smiju i da prave sprdnju od toga. Profesor je isto tako napravio šalu na tu temu i samo nastavio s predavanjem, gdje je nastavio da pije i da bude neprijatan", piše na Instagramu.

Podsjetimo, povodom više stotina svjedočenja studenata arhitekture o seksualnom uznemiravanju istragu je pokrenulo i Više javno tužilaštvo u Beogradu, a dekan Arhitektonskog fakulteta Vladimir Lojanica očekuje da policijski organi istraže cio slučaj i tek tada uprava fakulteta ima mandat da suspenduje profesora.