Dekan Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, Vladimir Lojanica, rekao je šta će ova ustanova da uradi povodom optužbi o seksualnom uznemiravanju studenata.

Izvor: TV Prva/screenshot

Na društvenoj mreži Instagram u petak se pojavio nalog anketa_arh.bg, na kom su studenti i studentkinje Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu odlučili da progovore o seksualnom zlostavljanju koje, kako tvrde, trpe već duže vrijeme od jednog profesora i jednog asistenta.

"Čitava situacija nas je sve zatekla i šokirala. Od kada je u subotu počela anketa na društvenim mrežama situacija ne jenjava i dalje se diže velika medijska pažnja oko toga. Situacija sada nalaže da razgovaramo o ovome i to nam je u fokusu. Ja do sada od Tužilaštva nisam dobio nikakav dopis i pokretanju postupka, dobio sam dopis od Republičkog organa zaštitnika građana gdje se pokreće ispitni postupak, Javno tužilaštvo je jedan drugi nivo istrage, i do toga je očigledno da će vrlo lako doći", rekao je dekan arhitektonskog fakulteta, Vladimir Lojanica za televiziju Prva.

Dekan je naveo da je Zaštitnik građana rekao da će službe ovog organa doći da izvrše uvid u poslovanje fakulteta kako bi se ptkrilo postojanje neregularnosti kada je u pitanju borba protiv seksualnog uznemiravanja.

"Uprava fakulteta je u oktobru mjesecu izdala saopštenje za studente i zaposlene kojim ih je obavijestila o postojanju pravilnika za borbu protiv seksualnog uznemiravanja na fakultetu", rekao je dekan i dodao da fakultet ima povjerenika za zaštitu.

On je potom govorio i o tome da li je razgovarao sa dotičnim profesorom.

"Ja sam razgovarao i sa profesorom i sa asistentom koji su upleteni u ovu priču. Asistent koji se pominje više ne radi na fakultetu jer mu je istekao izborni period. To sam obavio najprije da bi fakultet djelovao preventivno jer je u pitanju sumnja za postojanje seksualnog uzmemiravanja na samo fakultetu na osnovu objava na društvenim mrežama. Sve ispitne i predispitne obaveze kabineta u kom radi dotični profesor je preuzela komisija departmana za arhitekturu koja se po hitnom postupku formira. To je urađeno iz dva razloga da bismo spriječili dalju eskalaciju u ovom slučaju i da studenti ne bi gubili od studentskih obaveza pred početak ispitnih obaveza koji je pred vratima", rekao je on.

Dekan je rekao da on lično sve do subote kada je i počela priča o seksualnom nasilju na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu nije bio upućen u postojanje takvih dešavnaja.

"Ja ne znam da li su znali ostali profesori. Za 26 godina rada kao profesora, do mene nije došla takva informacija, a za gotovo sedam mjeseci koliko sam dekan do mene takođe nije došla takva informacija. Pominju se u tim objavama na Instagramu datumi još od 2015. godine, meni je to nepojmljivo, jer ja za to nisam znao", kaže on.

"Tema razgovora sa spornim profesorom bila je samo realizacija nastave, ispitnih i predistpitnih obaveza u tehničkom smislu. O svemu ostalom nisam razgovarao, nisam želio da ulazim u to kao organ upravljanja fakulteta, time se bave druga tijela, a taj razgovor o seksualnom nasilju će uslijediti sa dotičnim profesorom u nekom sledećem periodu. Na fakultetu nije prijatna atmosfera, nije dobra atmosfera. Moramo da zaštitimo sve oštećene strane i da hitno reagujemo", kaže dekan.

Prema njegovim riječima, fakultet do ponedeljka nije mogao da uradi ništa u zvanično sve dok se nije pojavila prva zvanična prijava.

"Juče se pojavila prva zvanična prijava u 16 sati posle podne. Tu je navedena konkretna izjava sa imenom i prezimenom i sada mi imamo pravni osnov da po pravilniku za seksualno uznemiravanje koji postoji na fakultetu otpočnemo proceduru. U međuvrevenu su jutros stigle još neke prijave. Mi ćemo se ovom temom baviti po hitnom postupku poštujući privatnost osoba i poverljivost podataka", kaže dekan.

On je govorio i o navodima studentkinja da su na platformi E-student pijavljivali ponašanje profesora, rekakavši da to nije mogao da vidi jer tim podacima pristup ima samo predmetni nastavnik.

"Dok to ne promijenimo nećemo moći da znamo šta se desilo. Studenti su upoznati kome i gdje mogu da prijave seksualno nasilje. Kroz postupak će se otkriti do kojih je razmera to išlo. Povjerenik za ravnopravnost može da prima jedino javne prijave. Profesor nije suspendovan jer mi sada nemamo pravni osnov da suspendujemo profesora. Profesor može biti susprendovan jedino ako Javno tužilaštvo počne da vodi postupak protiv tog profesora", rekao je dekan i dodao da je potrebno da se u tom slučaju započne disciplinski postupak.