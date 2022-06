Porodica i prijatelji objavili su čitulje za ubijenog pilota, Vuka Jolovića.

Porodica i prijatelji opraštaju se porukama u čituljama od mladog pilota Vuka Jolovića (31) koji je ubijen u Jakovu, a osumnjičeni za ovaj zločin Đ. N. (23) predao se u utorak policiji.

"Dragi naš Vujo, nisu ti bili dovoljni naši zagrljaji. Otišao si u zagrljaj kod brata Vlajka. Rođeni naš, voli te tvoja kuća", navodi se u čitulji porodice. "Prerano si otišao i zauvek ćemo te ostati željni. Volimo te", navodi se u drugoj čitulji.

"Hvala ti što si nam dozvolio da budemo deo tvog života i tvoji prijatelji, Batana. Poslednji pozdrav, Vule, neka te anđeli čuvaju", poslednji je pozdrav Vuku u još jednoj umrlici. "Mrzeo si nepravdu. Na silu si za pravdu glavu dao. Bog nije u sili nego u pravdi. Zato, brate naš, ko za pravdu glavu daje, ništa mu drugo do Cartva Nebeskog ne preostaje. Žviš", piše u čitulji koju su objavili njegovi prijatelji.

"Hvala ti što si mi ovo malo detinjstva učinio čarobnim, volim te najviše, tvoja princeza Marta", navodi se u još jednoj čitulji.

Podsetimo, brat Vuka, Miloš M. tvrdi da je Đ. N. ubio njegovog brata jer je on štitio dečaka kog je Đ. N. maltretirao i terao ga da skače u Savu, te sve to snimao telefonom. Đ. N. je potom zapucao iz kalašnjikova na pilota Vuka Jolovića i smrtno ga ranio u stomak. Miloš M. je brata odvezao do najbliže zdravstvene ustanove, ali je mladić umro. Đ. N. posle pucnjave seo je u kola i pobegao.

