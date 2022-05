Proces saponifikacije doprineo tome da je bilo jasno da se radi o Perišu.

Izvor: Printscreen/Društvene mreže/Kurir Televizija/printscreen

Obdukcija tela koje je u sredu isplivalo na Adi Huji pokazala je da u pitanju Matej Periš koji je nestao krajem prošle godine u Beogradu. Međutim i na osnovu prvog uvida nakon izvlačenja leša iz vode, konstatovane su činjenice koje su uputile na to da se radi o nestalom Splićaninu.

Forenzičar Časlav Ristić objasnio je da je proces saponifikacije doprineo tome da je bilo jasno da se radi o Perišu:

"Ono što su forenzičari juče radili je ono što se odmah radi na licu mesta. Na samom početku uviđaja cilj je da se utvrdi da li postoje neki predmeti ili bilo šta što bi ukazivalo na to da li se možda radi o krivičnom delu. Juče je počelo i samo utvrđivanje lica. Do juče to je bilo NN lice, odnosno leš, danas je utvrđeno da je to Matej Periš", rekao je za televiziju Kurir forenzičar Časlav Ristić za Kurir televiziju.

Forenzičar Ristić je objasnio i da je proces saponifikacije doprineo tome da je bilo jasno da se radi o Mateju Perišu.

"Telo je nađeno posle pet meseci. Ono je sačuvano. Nije bilo toliko u fazi raspadanja, zato što je bilo u vodi i zato što se posle dva meseca događa jedan proces, a to je saponifikacija leša. Ono konzervira taj leš. Na površini kože se pojavljuju soli, koža postaje klizava i glatka, i sva ta saponifikacija dešava se ka unutrašnjim organima. Hoću da kažem da unutrašnji organi stradaju više neko spoljašnji, odnosno koža", objasnio je Ristić.

Vidi opis EVO ŠTA JE MATEJA DUGO DRŽALO NA DNU VODE: U telu se desio poseban proces - sve se videlo na koži, a organi uništeni Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Kurir/Nenad Jevtić Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Kurir/Nenad Jevtić Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Kurir/Nenad Jevtić Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Kurir/Nenad Jevtić Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Kurir/Nenad Jevtić Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Kurir/Nenad Jevtić Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Kurir/Nenad Jevtić Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Kurir/Nenad Jevtić Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Kurir/Nenad Jevtić Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Kurir/Nenad Jevtić Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Kurir/Nenad Jevtić Br. slika: 16 16 / 16

Forenzični značaj saponifikacije je u tome što oblik tela biva dugo održan što olakšava utvrđivanje uzroka smrti kao i identifikaciju.

"Odeća je ostala sačuvana. Ovde efekat vode stvori saponifikaciju. Telo se jako sporo raspadalo u vodi, bilo je 2, 3 stepena i to je doprinelo tome. Najviše promena na telu se događaju od 20 do 30 stepeni Celzijusa. Ali, govorimo o telu koje se nalazi na otvorenom, u vodi je to sasvim drugačije", objasnio je Ristić.

"Dok je temperatura niska, telo je na dnu, kada temperatura skoči dolazi do bržeg truljenja unutrašnjih organa organa. Stvara se efekat balona, i telo isplivava ka gore. Ali, ni to nije to što je Mateja Periša držalo toliko pod vodom. On se verovatno zakačilo na neki objekat ili nešto što je bilo na dnu reke", zaključio je forenzičar Časlav Ristić.

Uzorak je upoređivan sa njegovim ocem Nenadom Perišom. Prema prvim saznanjima nakon obdukcije, uzrok smrti je utapanje. I dalje se čekaju rezultati toksikološke analize, koji će biti gotovi tek za dvadesetak dana.