Hrtvatska delegacija će u Beogradu ostati do petka.

Izvor: MUP RH/Nestali.hr/printscree/MONDO/U. Arsić/Kurir/Zorana Jevtić

Policija je jutros izvukla telo iz Dunava, prekoputa restorana na desnoj obali Dunava, za koje se sumnja da je nestali Matej Periš. Delegacija hrvatske policije, na čelu s Antoniom Gerovcem, pomoćnikom načelnika policije i Načelnikom uprave kriminalističke policije, otputovala je odmah za Beograd, a Gerovac je održao konferenciju za novinare u Beogradu na mestu gde je Matej nestao.

"Telo muškarca biće odvezeno na obdukciju gde će, u skladu sa procedurom, pokušati da se utvrdi uzrok smrti, kao i da li je reč o Mateju", rekao je on.

Rekao je da će videti sa srpskom policijom koje radnje će još morati da se preduzmu i da li će to biti moguće. "Sve zavisi od toga od kog će se genetskog materijala napraviti DNK - od krvi, mekog tkiva, kostiju. Od toga zavisi i trajanje analize. Tek treba da se utvrde sve okolnosti oko pronalaska tela."

U Beogradu će verovatno ostati do petka, rekao je on. "U kontaktu smo sa Nenadom Perišom i bićemo tamo koliko god treba. Rezultati obdukcije bi verovatno trebalo da budu poznati sutra. Porodica prva treba sazna da li je u pitanju Matej", dodao je on.