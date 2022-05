U zimskom periodu telo teže ispliva zbog niskih temperatura, pa su nekada potrebni meseci da leš izađe na površinu vode.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić/MONDO/U. Arsić/MUP HR

Telo u fazi raspadanja nađeno je u Dunavu kod Ade Huje danas oko 9.35, a na osnovu upoređivanja fotografija Mateja Periša i nađenog tela, pretpostavlja se da je reč o nestalom Splićaninu.

Forenzičar Časlav Ristić, tokom 5 meseci potrage za nestalim Splićaninom Matejem govorio je šta se dešava kad se neko utopi i posle koliko vremena telo ispliva.

"Sve zavisi od okolnosti i od same reke. Mi znamo da na dnu reke i uz obalu ima dosta rastinja, zatim ima dosta otpada, granja i lišća koje je voda tokom vodostaja donela. Tako da sve zavisi kako je upao u vodu. Ako je upao i zakačio se u nekom granju ili rastinju, moguće je da ne ispliva nikad. Mada pošto je voda hladna, ako se samo utopio, telo samo mnogo kasnije ispliva na površinu, posle mesec, a možda čak i dva", rekao je forenzičar.

Alas Renato Grbić, koji je životni vek proveo na reci i spasao nebrojeno mnogo ljudi iz talasa, rekao je ranije za Kurir da ukoliko neko tokom zime nestane u reci, telo može biti u vodi čak i do dva meseca.

"Iako su napolju početkom proleća bile više temperature, to je nedovoljno da se zagreje Dunav. Mora temperatura reke da skoči na 10, 12 ili 15 stepeni. Truljenje organizma dovodi do oslobađanja velike količine gasova, tako da se telo naduva kao balon i ispliva. Leti, kada je voda temperature između 20 i 25 stepeni, to se dešava neverovatno brzo, za tri do četiri dana. Međutim, zimi je voda hladna", priča Grbić za Kurir.