Policija je jutros izvukla telo iz Dunava, prekoputa restorana na desnoj obali Dunava, za koga se sumnja da je nestali Matej Periš. Delegacija hrvatske policije na čelu s Antoniom Gerovcem, pomoćnikom načelnika a policije i Načelnikom uprave kriminalističke policije, otputovala je odmah za Beograd, prenosi Jutarnji list.

Hrvatsku delegaciju primio je i Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova.

"Dobili smo apsolutno sve informacije i sve što je potrebno. Stupili smo u kontakt s istražiteljima i intenzivirali kontakt s Matejevim ocem. Postoji radna verzija onoga što se dogodilo, ali razumećete me da sada ne mogu o detaljima", rekao je Gerovac.

"Sa svime što je do sada prikupljeno, ništa ne ukazuje na to da je Matejev nestanak bilo kako povezan s posledicama neke nasilne radnje", rekao je.

Dodao je da je srpska policija napravila izuzetan posao oko praćenja Matejevog kretanja od trenutka izlaska iz kluba do trenutka kada se smatra da je ušao u vodu, piše Jutarnji list.

Osoba obučena poput Mateja Periša došla do vode

"Pregledani su i snimci nakon toga, kako bi se utvrdilo je li možda negde izašao iz vode i slično. Mi možemo reći da je osoba obučena poput Mateja došla do vode, ali ne postoji niko ko može to sigurno da tvrdi. Ono što do sada znamo jeste da Matej i njegovi prijatelji ni u klubu ni ispred njega nisu učestvovali ni u kakvom sukobu ili incidentu", rekao je Gerovac.

"Za sada ostaje nepoznanica šta se dogodilo i zašto je Matej trčao ulicama Beograda. Snimak iz reke je autentičan, a to pliva li neko ili ne, ne može se utvrditi. Snimak je i dalje u obradi, a možda se radi i o nekom predmetu. O tome ne bih pruičao dok sve ne bude poznato", napominje Gerovac i objašnjava da su iz srpske policije kontaktirali i proizvođača mobilnog telefona kako bi se možda iskoristile i neke druge tehničke stvari.

"Preduzeli su apsolutno sve što su mogli", rekao je Gerovac 12. januara. Hrvatska policija obavila je i razgovor s društvom iz Zadra koje je bilo u Gotiku te večeri kada je bio i Matej Periš sa svojim društvom, a u više je navrata razgovarala i s njegovim prijateljima i obavila niz drugih radnji.