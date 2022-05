Veljko Belivuk i Marko Miljković su telefone sa Skaj aplikacijom plaćali od 600 do 1.000 eura po komadu, a ove aparate za tajnu komunikaciju preuzimali su u jednoj kafani u Beogradu.

Podsjetimo, vođe i pripadnici zloglasnog klana međusobno su komunicirali preko mobilnih telefona sa zaštićenom aplikacijom Skaj, preko koje su dogovarali ubistva, otmice, ali i razmjenjivali slike mučenja i kasapljenja žrtava! Vijeće Specijalnog suda koje vodi postupak protiv inspektora SBPOK-a Božidara Stolića osumnjičenog da je sarađivao sa ovom kriminalnom grupom, danas je saopštilo da će prepiske preko Skaja pribavljene iz Francuske, koristiti kao dokaz.

"Sud je takvu odluku donio za konkretan slučaj, ali ovo može biti nagovještaj da će i u drugim predmetima, u kojima se komunikacija sa Skaja pominje, to biti uvršteno u dokaze", objašnjava izvor Kurira.





Istražitelji su tokom ostrage protiv Belivukovog klana pronašli I. K. koji im je vodio naloge na telefonima za tajnu komunikaciju, i on je navodno priznao da je, po nalogu vođa klana, uništio njihove telefone kada su uhapšeni. Međutim, Belivuk i Miljković nisu znali da su na mjerama stranih i domaćih službi i da su francuski državni organi već imaju cjelokupnu prepisku i jezive fotografije žrtava.

"Tokom prikupljanja dokaza protiv pripadnika klana, istražitelji su otkrili i ko je čovjek koji im je instalirao i prodavao Skaj telefone. On je saslušan i objasnio je da je upoznao dvojicu organizatora kriminalne grupe, kao i njihovog bliskog saradnika, IT stručnjaka Srđana Lalića, kada je na stadionu Partizana trebalo da im instalira igrice. Navodno, tada je počeo da im prodaje i Skaj", objašnjava sagovornik.

Telefone im je "pravio" i ostavljao u jednoj kafani u Beogradu, u kojoj su ih oni preuzimali i plaćali mu 600 do 1.000 eura.

"Bili su mi klijenti. Rekli su mi, ako im se nešto desi, tačnije, ako budu uhapšeni, da telefone "spržim". Kada sam u medijima 4. februara 2021. vidio da su uhapšeni, to sam i uradio, uništio sam njihove telefone", priznao je navodno na saslušanju čovjek koji im je prodavao aparate.

Prema riječima sagovornika Kurira, on je objasnio da mu za to nisu trebali telefoni, odnosno da nije morao fizički da ih ima u rukama, već je to uradio preko sajta, koji se koristio za tu aplikaciju, koja je ubrzo posle hapšenja Belivukove kriminalne grupe ugašena i više ne postoji.

"I. K. je objasnio i da je jednostavno, klikom na jedno dugme na sajtu, odnosno internet platformi firme koja je bila vlasnik Skaja ugasio njihove telefone. To je praktično značilo da su svi podaci, kontakti, slike, poruke koji su bili u njima istog trenutka obrisani i da su telefoni prazni", objašnjava izvor.

Korisnici Skaj telefona, kako je otkriveno, imali su visok nivo zaštite poruka, ali i imena pošiljaoca ili primaoca poruka. Kako je otkriveno, većina korisnika koristila je kodna, a ne svoja imena. Navodno, postojala je i mogućnost samouništenja poruka, 30 sekundi pošto su pročitane, a one se uopšte nisu čuvale u memoriji telefona.

"Osim toga, postojala je mogućnost i da se ikonica skaj aplikacije uopšte ne vidi, već da na telefonu bude prikazana kao kalkulator. Korisnik je morao da unese šifru da bi u nju ušao", objasnio je sagovornik Kurira. Korisnici su navodno imali i mogućnost "panik šifre", koja bi za telefon bila komanda da obriše i uništi sve sa uređaja, uključujući i kontakt listu.