Ekshumacija tijela bivšeg predsjednika Stranke pravde i pomirenja muftije Muamera Zukorlića obaviće se danas.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Facebook/screenshot/muamerzukorlic

Viši sud iz Novog Pazara je odobrio međunarodnu eksertizu u kojoj učestvuju stručnjaci iz Beograda, Sarajeva i Hamburga. Proces nadgleda i Državno tužilaštvo Bosne i Hercegovine.





Prilikom ekshumacije za Kurir televiziju se oglasio i muftijin sin Usame Zukorlić.

"Ovo je jako težak trenutak za porodicu. Ko od porodica u životu ima susret sa ovakvim jednim činom i situacijom, tek je teško kada je u pitanju lider i predvodnik jednog naroda. Međutim, potreba za istinom i važnost pod kojim okolnostima je preselio rahmetli akademik muftija Muamer Zukorlić nam je ispred emocija", istakao je za televiziju Kurir sin preminulog muftije Muamera Zukorlića Usame Zukorlić.

Usame je rekao i da će umjesto u rodnom selu Orlje, gdje je porvobitno sahranjen muftija Muamer Zukorlić, kada se urade eksumacija i obdukcija, tijelo muftije počivati u Altun-alem džamiji u Novom Pazaru.

"Od trenutka kada je muftija ukopan u selu Orlju što je bila želja porodice, mi kao porodica smo trpjeli velike pritiske javnog mnjenja i prijatelja zbog čega smo dozvolili da se jedan velikan ukopa daleko od grada, iako je to njegovo rodno selo, i iako je to bila želja i porodice i roditelja. Međutim, eto, Bog dragi je odredio da se desi ova ekshumacija, i na neki način otvorena je mogućnost da, mogu tako da kažem, da se ispravi jedna istorijska greška, i da se muftija ukopa u Altun-alem džamiji i zahvaljujem se Islamskoj zajednici u Srbiji koja je to inicirala", rekao je Usame Zukorlić.