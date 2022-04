Ruski predsjednik Vladimir Putin potegao je proglašenje nezavisnosti Kosova kao argument za osamostaljivanje Donjecke narodne republike (DNR) i Luganske narodne republike (LNR), piše Kurir.

Izvor: Kurir/EPA YURI KOCHETKOV

Ovaj Putinov manevar trebalo bi da djeluje otrežnjujuće za sve koji i dalje podgrijevaju dilemu da li Srbija treba da gleda isključivo svoje interese. Sada je više nego ikad ranije važno da Srbija nastavi da vodi sopstvenu politiku, čije su težište njihovi nacionalni i državni interesi i pozicija slobodne i nezavisne države.

Samoopredjeljenje RS

Putin je u razgovoru s generalnim sekretarom UN Antoniom Guteresom rekao da je presjedan već napravljen i da su DNR i LNR postale nezavisne po analogiji sa odlukom Međunarodnog suda pravde (MSP) o Kosovu, piše Kurir.

"Veoma sam dobro upoznat, lično sam čitao dokumenta Međunarodnog suda UN o Kosovu. Dobro se sjećam odluke Međunarodnog suda u kojoj piše da prilikom realizacije prava na samoopredjeljenje određena teritorija bilo koje države nije u obavezi da traži dozvolu od centralnih vlasti da proglasi svoj suverenitet. To je rečeno u vezi s Kosovom i to je odluka međunarodnog suda. Tu odluku su svi podržali. Lično sam čitao sve te komentare organa SAD, evropskih zemalja, svi su to podržali. Ako je to tako, onda DNR i LNR imaju isto pravo da proglase svoj suverenitet, ne obraćajući se centralnim organima vlasti Ukrajine, jer je presjedan napravljen", izjavio je Putin.

Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić kaže za Kurir to ovako komentariše:

"Putin je očigledno i neposredno prije invazije Rusije na Ukrajinu i prije priznanja osamostaljenih republika Donjeck i Lugansk imao u glavi Kosovo. Sada su Zapad i Rusija u pat-poziciji. S jedne strane, Zapad optužuje Putina da ohrabruje separatizam u Ukrajini, a s druge strane, Moskva odgovara da je Zapad na isti način ohrabrivao separatizam kada je Kosovo proglasilo nezavisnost. Ovo je ogolilo najbolniju istinu, a to je da su velike sile apsolutno spremne da koriste nejednake standarde. U tome nema nikakve razlike između Amerike i Rusije", naglašava Jakšić.

On ocjenjuje da će Putinovo pozivanje na slučaj Kosova imati posljedice i u Republici Srpskoj, gdje će retorika Milorada Dodika o samoopredjeljenju biti samo pojačana.

"Dodik će kao najvjerniji saveznik Moskve dobiti nova ohrabrenja od Putina da ide na kartu samoopredjeljenja. To su ti potezi koji se na Zapadu čitaju kao maligni uticaj Rusije na zapadnom Balkanu", upozorava Jakšić.

Zapad započeo igru

S druge strane, politički analitičar Dragomir Anđelković ocjenjuje da je Putinova izjava potpuno u skladu s odlukom MSP, kojem se Srbija svojevremeno obratila.

"Da li smo se mi na dobar način obratili ili ne, drugo je pitanje, ali odluka je bila jasna - da deklaracija koju je donijela Priština nije protivna međunarodnom pravu. Dakle, to je univerzalna odluka, koja sada može da važi i za druge slučajeve. Rusi se na to pozivaju, što ne znači da oni prihvataju nezavisnost Kosova. Oni se samo pozivaju na isti model kada se radi o Lugansku i Donjecku, a i nama to otvara mogućnost da se u određenom momentu pozovemo na tu odluku, na primjer, za sjever Kosova, gdje bi srpski organi mogli da donesu istu takvu deklaraciju. U momentu kada procijenimo da nam se to isplati, i Republika Srpska može isto da uradi. Realnost je da je Zapad prihvatio takvu odluku jer su oni kontrolisali Međunarodni sud pravde i sada je i na nama i na Rusima da tu istu odluku okrenemo na način koji nama koristi i da je primjenjujemo gdje nam se isplati", smatra on.

Izvor: Kurir/Dado Djilas

Na opasku da to onda može da ide unedogled, Anđelković naglašava da je tako Zapad izabrao:

"Zaista nema kraja. Bilo bi iracionalno da i Rusi i Srbi sada prihvate da to Zapad koristi samo kad njima odgovara, a da se mi uzdržavamo da isto koristimo kad nama odgovara. Ako su započeli tu igru, onda ta igra važi za sve. Drugo pitanje je da li je to dobra igra. U tom slučaju bi morali da odustanu od nezavisnosti Kosova, pa da se sve vrati na nultu tačku."

ALEKSANDAR VULIN, MINISTAR POLICIJE

Rusija je i do sada mogla da promijeni svoj stav, pa nije

l Lider Pokreta socijalista i ministar policije Aleksandar Vulin ocjenjuje da je Putin nastavio da odgovara Zapadu istim argumentima i istim rječnikom kojim su oni objašnjavali bombardovanje Srbije.

Izvor: Kurir/MUP Srbije

"Rusija je i do sada mogla da promijeni svoj stav, pa nije, i ne vjerujem da će to uraditi i sada. Nisam zadovoljan što je predsjednik Putin pomenuo odgovor Međunarodnog suda pravde na Jeremićevo pitanje u kontekstu Kosova, ali sam zadovoljan baš svim njegovim izjavama u decenijama iza nas po pitanju podrške Srbiji, zadovoljan sam zbog pomoći jačanju naše armije, carinskim povlasticama, povlašćenoj cijeni gasa i poštovanju koje se Srbiji i njenom predsjedniku Aleksandru Vučiću iskazivalo i koje se iskazuje i danas", rekao je on.

SREĆKO ÐUKIĆ, BIVŠI DIPLOMATA

Priznao je nezavisnost Kosova

l Bivši diplomata Srećko Ðukić smatra da je Putin izjavom da se samoopredjeljenje i nezavisnost Donjecke i Luganske narodne republike temelje na kosovskom presjedanu faktički izjavio da priznaje samostalnost i nezavisnost Kosova:

Izvor: kurir/BETA/Ognjen Radosavljević

"Presjedan se priznaje kao dio međunarodnog prava, a ovim iznijetim faktima treba dodati da se ruska strana 2008. pozivala na kosovski presjedan u slučaju proglašenja nezavisnosti i priznavanja Južne Osetije i Abhazije od strane Moskve. Ovim potezom Moskva je učinila vjerovatno odlučujući korak u priznavanju Kosova i svakako u olakšavanju pozicije za njegovo rješavanje Vašingtonu i cijelom Zapadu."