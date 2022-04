Privedeni će biti saslušani u beogradskom Tužilaštvu u toku dana.

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu juče je odredilo zadržavanje za troje osumnjičenih za posredovanje u prostituciji. Kako Kurir saznaje, lisice su stavljenje menadžeru pjevačice Kaje Ostojić Dušanu Banjcu, fitnes treneru N. A., kao i J. J.

"Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu dana 01.04.2022. godine odredilo je zadržavanje u trajanju od 48 časova osumnjičenom D. B. (1990.) zbog izvršenja krivičnih djela Posredovanje u vršenju prostitucije iz člana 184 stav 1 Krivičnog zakonika", stoji u saopštenju Tužilaštva.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je takođe odredilo zadržavanje u trajanju od 48 sati za tri makroa među kojima su osumnjičena J. J. (1987.), osumnjičeni D. B. (1969.) i osumnjičeni N. A. (1990.) zbog izvršenja krivičnih djela Posredovanje u vršenju prostitucije iz člana 184 stav 1 Krivičnog zakonika", dodaje se u saopštenju.

Među uhapšenima je kako se navodi Dušan Banjac, koji se sumnjiči da je bio makro i podvodio djevojke, i on je zadržan u pritvoru do saslušanja. On je i ranije hapšen zbog posredovanja u prostituciji. Inače, javnosti je poznat i kao menadžer Kaje Ostojić.

"Navodno su Banjac i još jedan muškarac uhapšeni u stanu u kom su zajedno živjeli. Zaplijenjen je i lap top koji je pronađen i očekuje se da će uskoro biti novih privođenja", zaključuje sagovornik Kurira.

U velikoj akciji beogradske policije uhapšeno je više od 20 osoba za koje se sumnja da su učestvovali u prostituciji ali i njihovi makroi.