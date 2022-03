U medijima se svakodnevno objavljuju vijesti da su ruske kolone sve bliže Kijevu. Prijestonica Ukrajine opet je u fokusu ruske vojske, koja steže obruč oko grada.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Dok traje privremeno primirje, kako bi humanitarnim koridorima sve više građana izašlo prije nego što se obruč potpuno zatvori i krene konačni obračun, ruska vojska sve više razmješta oklopnu tehniku, ali i borce. Plan je da u sam grad uđu pripadnici specijalne jednice Specnaz, OMON, čečenski borci, Inguši, Desantnjiki, dok bi podršku pružali tenkovi, borbena vozila i pješadija.



"Mogu da vam pričam o tome kako se osvajaju velika naseljena mjesta. Rusija je velika zemlja i ima moćnu armiju. Žao mi je što je bilo kakav sukob nastao između slovenskih naroda. Vjerujem da su pravilno procijenili taj sukob i kakav je neprijatelj. Zelenski je trebalo da spriječi sukob i da ne gine narod. Njemu je Rusija susjed. Vjerujem da ruski generali i oficiri isto razmišljaju da su Ukrajinci njihov blizak narod", rekao je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji bivši oficir Jugoslovenske narodne armije, Veselin Šljivančanin.

Veselin Šljivančanin smatra da su ciljevi ruske vojske sve opasnosti po ruski i slovenski narod.



"Vjerujem da je jedini cilj da se unište vojni ciljevi i oni elementi koji mogu da budu opasnost za Rusiju i njene građane i sve one ljude ruskog porijekla. Naseljeno mjesto je opasno za svaku vojsku. Mogli biste da poravnate taj grad i sravnite sve civile, i da onda ušetate. Najgori su su snajperisti, minska polja i utvrđene zgrade i to se ne zauzima lako i jednostavno", rekao je Veselin Šljivančanin.



On je u Pulsu Srbije istakao da "da Rusija hoće za tri dana bi završila sa Ukrajinom", ali da se u velikim gradovima kakav je Kijev posebno vodi pažnja o tehnici ratovanja.

"Kada bi Rusija htjela, za tri dana bi završila sa Ukrajinom. Ali, Rusija mora da gleda šta će da planiraju drugi i vjerovatno će voditi jedan dugotrajni sukob. U naseljenom mjestu možete doživjeti velika iznenađenja, naročito u tako velikom gradu. isto je problem stanovništvo. Kada se blokiraju tako velika naselja najvažniji je položaj", rekao je Šljivančanin.