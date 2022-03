Zbog straha od moguće osude njene bliže okoline i javnosti ne želi da se javno otkrije njen identitet i identitet tog profesora.

Proteklih dana su u javnost izašle šokantne priče studentkinja sa Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih nauka u Beogradu o zlostavljačkom ponašanju pojedinih profesora, a sada su navodi o seksualnom zlostavljanju i napadima došli i od studenata Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Nekadašnja studentkinja Ekonomskog fakulteta nije ni sanjala da će joj upis na taj fakultet biti najbolnija greška u životu. Ona je otkrila golgotu kroz koju je prošla zbog emotivne veze u koju ju je perfidno uvukao jedan oženjeni predavač, prenosi Kurir.

"Odmah posle srednje škole upisala sam Ekonomski fakultet u Beogradu, što sam oduvek željela, nisam ni sanjala da će mi to biti najbolnija greška u životu, zbog jednog profesora koji je iskoristio svoj položaj i moć da me zavede, navede na seksualni odnos, napravi mi dijete i sredi da abortiram, i sve to već na prvoj godini studija!", rekla je studentkinja, koja tvrdi da je posle abortusa odmah napustila fakultet i shvatila da je zapravo bila žrtva i da ju je taj profesor seksualno iskoristio.

Ona objašnjava da zbog straha od moguće osude njene bliže okoline i javnosti ne želi da se javno otkrije njen identitet i identitet tog profesora, ali da svojim iskustvom želi da upozori sadašnje studentkinje da se paze kako ne bi doživjele golgotu kroz koju je ona prošla.

"Odmah u roku, posle navršene srednje škole upisala sam fakultet koji sam željela. Bila sam student prve godine Ekonomskog fakulteta, redovno sam išla na sva predavanja, pa i na ono koje je taj profesor predavao. Priznajem, on je izgledao veoma atraktivno i dopadljivo, ali mi ni na kraj pameti nije bilo da imam nešto s njim. Međutim, on me je sve češće pozivao u svoj kabinet na konsultacije, i to u večernjim satima, kada je u zgradi fakulteta bilo malo ljudi. Nisam ni primijetila kako me je zavodio i uvlačio u svoju mrežu", rekla je bivša studentkinja Ekonomskog, a onda i otkrila epilog o kom, kako ističe, nije mogla da sanja ni u najluđim snovima.

"Otišla sam tog kasnog poslepodneva na konsultacije u njegov kabinet, a on je zaključao vrata. Poljubio me je, počeo da me mazi i onda je jedno vodilo drugom. Bila sam mlada, nisam znala šta mi se dešava, ali mi je tada to prijalo. Dogodilo se to da smo imali nezaštićen seksualni odnos. Tek kasnije shvatila sam da sam trudna. To sam otkrila prilično kasno, u trećem mjesecu trudnoće. Već je bilo rizično da prekinem trudnoću, ali sam morala jer je on bio oženjen i imao je dvoje djece u to vrijeme. I uprkos tome što je po mišljenju ljekara poduhvat bio rizičan, on je sve regulisao. Zakazao je abortus, sve sredio i platio", rekla je studentkinja i dodala:

"Nedugo posle toga naša veza je pukla, kao i moje studije na Ekonomskom fakultetu", istakla je ova nekadašnja studentkinja, koja je uprkos ovakvom traumatičnom iskustvu sada uspješna zaposlena žena.

Bilo je takvih glasina i kad sam ja studirao

Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže da je glasina o problematičnom ponašanju profesora bilo i u vrijeme kad je on studirao na Ekonomskom fakultetu.

"Postavlja se pitanje da li neko koristi moć da radi nešto što nije etički. Takvim profesorima se treba zahvaliti na saradnji s fakultetom. Zakon je jasan po pitanju seksualnog uznemiravanja, napravili smo veliki korak u zaštiti žena, ali mora se i dalje raditi na tome. Seksualnim ucjenama i zloupotrebom moći ne treba da se završavaju fakulteti i dobijaju akademska zvanja. Tako nešto ne smije proći ispod radara jer to baca ljagu na sve ostale uzorne profesore i studente", ocijenio je Stevanović za Kurir.