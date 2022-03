Jedan profesor je tokom ispita tražio studentkinji da odradi oralni performans na banani da bi dobila veću ocjenu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pojedini profesori Pravnog fakulteta u Beogradu iznajmljuju stan u koji privode studentkinje da bi seksom zaradile ocjenu. Ovo je samo jedna u nizu mračnih tajni ove visokoobrazovne ustanove koje su otkrile studentkinje.

Jedna bivša studentkinja Pravnog fakulteta u Beogradu, otkriva i šemu po kojoj pojedini predavači te visokoškolske ustanove vrbuju mlade koleginice za seks. Kako tvrdi studentkinja jedan profesor joj je tokom ispita tražio da odradi oralni performans na banani da bi dobila veću ocjenu, prenosi Kurir. Ona je samo jedna od nekoliko osoba koje su potvrdile mračnu tajnu Pravnog fakulteta, da profesori privode studentkinje.

"Profesor je od koleginica i mene tražio, bukvalno je insistirao, da tokom ispita odradimo oralni performans na banani. Rekao je: 'Koleginice, ako želite veću ocjenu, desetku ili devetku, morate da odradite oralni performans na banani!' Njega je to uzbuđivalo i stvarno je onima koje to urade davao veću ocjenu. A sve je to perfidno radio pod izgovorom da je to test, govoreći 'da je jedna od definicija inteligencije brzina snalaženja u neprijatnoj situaciji'. Time je pravdao svoje perverzne zahtjeve", rekla je bivša studentkinja za Kurir.

Ona je otkrila i šemu po kojoj nekoliko profesora te visokoškolske ustanove vrbuju mlade koleginice za seks.

"Na početku prve godine krene priča da se organizuju žurke i studenti koji hoće plate po 1.000 eura. Taj novac sakuplja neko od profesorovog povjerenja, a nekad čak on sam. Od tog novca on iznajmi stan u blizini fakulteta, gdje se održavaju žurke, često kao maskenbali. Sve to kao bude diskretno, ali se onda tu studenti iznapijaju, krenu da se hvataju i dođe do svega i svačega", priča studentkinja i dodaje da su druga opcija vrbovanja bile ekskurzije.

Ekskurzije

"Taj jedan profesor vodio je studente u inostranstvo. Kada oformi grupu, on ide besplatno, a uveče su se i tamo pravile žurke, koje su se pretvarale u orgije. Neki su se čak jednom ispovređivali u sado-mazo igrama. Svi oni koji pristanu da budu dio onoga što profesor želi i budu bliski sa njim, dobijaju prolazne ocjene kod njega, ali i na drugim predmetima kod njegovih drugara! Dogovor je da, kada izađu na ispit, ma koja god pitanja izvuku, odgovaraju na ona koja im profesor prethodno da", rekla je ona.

Prema njenim tvrdnjama, jednog od profesora Pravnog fakulteta bije glas da je navodno biseksualac.

"On je mnogo volio momke. Pikirao je uvijek visoke, krupne, nabildovane. Volio je te lijepe, slatke momke, to ga je uzbuđivalo, i oni su kod njega imali najbolje ocjene, ali radio je to i sa djevojčicama", kaže ona uz ocjenu da te profesore predatore "uzbuđuje da koriste autoritet koji imaju na fakultetu i tu moć demonstriraju na studentima".

"Na te ucjene, kompenzacije i zavođenja neki studenti i studentkinje pristaju zaista iz straha, a drugi iz želje da dobiju veće ocjene i lakše prođu fakultet", navodi ona. O načinu na koji pojedini profesori pletu predatorsku mrežu oko studenata za Kurir je ispričala i druga djevojka koja studira na Pravnom.

Stan pored faksa

"Nekoliko profesora zajedno iznajmljuje stan koji se nalazi u blizini fakulteta. Oni djevojke najpre pozivaju na žurke, tamo se pije. Potom ih odvode u te stanove, nekad ih i mijenjaju. Bude tu i orgija. A i ako je jedna djevojka samo s jednim profesorom, on joj dalje sređuje ocjene, prosto proslijedi njen indeks drugim profesorima 'pajtosima'. Onda i oni upisuju ocjene istoj djevojci. Tako se mijenjaju. Usluge čine jedni drugima, međusobno, drugarski. Svaki upisuje ocjenu djevojci koja je bila sa kolegom, i obrnuto", ispričala je studentkinja.