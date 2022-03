Pojedini profesori Pravnog fakulteta u Beogradu iznajmljuju stan u koji privode studentkinje da bi seksom zaradile ocjenu.

Svaki peti student u Srbiji doživio je neki oblik seksualnog nasilja na fakultetu, a sudeći po tvrdnjama djevojaka, Pravni u Beogradu važi za jedan od najozloglašenijih.

Pojedini profesori Pravnog fakulteta u Beogradu iznajmljuju stan u koji privode studentkinje da bi seksom zaradile ocjenu. Ovo je samo jedna u nizu mračnih tajni ove visokoobrazovne ustanove koje su za Kurir otkrile studentkinje.

Prema istraživanju Viktimološkog društva, u Srbiji je svaki peti student doživio neki vid seksualnog nasilja na fakultetu. Sudeći po svjedočenjima studenata, Pravni prednjači po ovakvim radnjama, jer iako većina profesora na ovom fakultetu časno i stručno radi svoj posao, pojedinci zloupotrebljavaju položaj. Za dešavanja na jednom od najozloglašenijih fakulteta - Pravnom, mnogi u tim krugovima znaju, a o tome ćute.

Sagovornica Kurira otkrila je da pojedini predavači te visokoobrazovne ustanove navodno imaju štekove u koje privode studentkinje.

"Pojedini profesori u blizini fakulteta imaju poseban stan koji iznajmljuju. Tu dovode studentkinje da zarade ocjenu seksualnim uslugama. Kako se studentkinja pokaže i koliko 'potraje', od toga joj zavisi ocjena. Bitno je da profesor bude zadovoljen, a od toga koliko je zadovoljan, zavisi i ocena koju će studentkinja dobiti. Dakle, djevojka mora dobro da se pokaže. Inače, stan deli nekoliko profesora, koji između sebe dijele studentkinje", tvrdi sagovornica Kurira.

Druga studentkinja Pravnog fakulteta, posvjedočila je da jedan od profesora, koji je inače vrlo poznat javnosti, spreman da dobro "iskešira" za studentkinju koja mu se sviđa. On je, kako navodi, čak i njoj pisao ponude mejlom i zavodio je.

"Pozivao me je u hotel, nudio prolaznu ocjenu samo da budem s njim. Nije se libio da to traži i javno, kada ima ljudi u amfiteatru ili kabinetu", rekla je ona i otkrila da taj profesor ima nakaradan običaj da sve studente pipa i mazi po kosi, bez obzira na to kog su pola.

Još jedna djevojka koja studira na Pravnom u Beogradu opisala je kako ti profesori predatori pikiraju svoju buduću žrtvu...

"Početak je uvijek isti. Studenti dolaze na kolokvijum ili ispit, propitivanje je usmeno i profesor ocijeni da li mu se neka studentkinja dopada. Ako mu se dopada, on suptilno izbacuje sve druge studente, ostavlja nju i zaključava vrata amfiteatra. Sa mnom je to uradio. Paralisala sam se od straha, ali sam uspjela da izbjegnem da mi bilo šta uradi", rekla je ona. A nije usamljen slučaj.

I četvrta studentkinja je potvrdila da je na nju nasrnuo upravo taj isti profesor.

"Poljubio me je na silu. To se ponovilo više puta, upravo u tim istim prostorijama fakulteta. Užasno sam se bojala da ga odbijem jer sam se plašila da ću imati problem na ispitu. Inače, taj profesor je dodirivao i muškarce i žene i tražio im nešto zauzvrat. Kod njega sve bude svedeno na intimni odnos", rekla je ona.