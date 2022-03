Predsjednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačič izjavio je danas da očekuje da predsjednik Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić, kao zajednički kandidat SNS i SPS, pobijedi u prvom krugu predsjedničkih izbora

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

On navodi i da je logično što je istakao svoju kandidaturu za budućeg premijera.

"Želimo da pokažemo da smo spemni da preuzmemo odgovornost. To bi bilo u najboljem interesu Srbije, kao pobjeda Srbije i patriotskih principa, da Vučić bude predsjednik a ja premijer", rekao je Dačić.

On je naveo da je kandidovanje, zalaganje, za premijersko mjesto logočan cilj svakog ko učestvuje na parlamentarnim izborima, ali da to zavisi od broja glasova, pa to ne može da bude neko ko osvoji mali procenat.

"Ja želim da igram sa čistim računima, da svi znaju šta je naša ambicija i šta je naš program", rekao je Dačić.