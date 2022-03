Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se povodom aktuelnih dešavanja u svijetu, i uticaju rata u Ukrajini.

Izvor: printscreen/b92

Predsjednik Aleksandar Vučić je na gostujući u emisiji "Fokus" komentarisao trenutnu situaciju u Ukrajini i kazao da bi volio da dođe do dogovora, ali da ne vjeruje u to. Vučić je kazao da je Bajden donio odluku da se zabrani uvoz gasa i nafte iz Rusije u SAD, i da su već krenuli u razgovore sa Venecuelom i Iranom, pa da smatra da na taj način to će lako nadomjestiti.

"Za nas je važno da analiziramo šta se dešavalo juče, šta se dešava danas i šta će se dešavati sjutra. U poslednja 24 sata došlo je do poremećaja koje će uticati na nas u Srbiji. Sjutra očekujemo odluku EU. Oko toga postoje različiti stavovi", rekao je on i dodao:

"Bajden je donio zabranu da se zabrani uvoz robe iz Rusije. Ako odluka bude da zabrane uvoz svih energenata sa ruske federacije, mi smo u problemu, onda od kuda da dobijemo, ne može gas da padne sa neba. Naftna industrija Srbije traži uvoz iz trećih zemalja. Danas je pripremljena odluka da bismo uspjeli da obezbijedimo punu snabdjevenost", kaže Vučić.

"U Evropi ljude više brine kukuruz, Ameriku pšenica. I čeka se odluka Putina i vlade šta to Rusija neće da izvozi. Cijene idu u nebo. Jedino gdje imamo prednost su pšenica i kukuruz. Od četvrtka neće više biti izvoza brašna. Toliko je to povećano da više ne možemo to da dozvolimo. Zaustavićemo izvoz brašna, pšenice, kukuruza, ulja... Imaćemo dovoljno i za nas, i za region", otkrio je Vučić.