Studentkinje i studenti Fakulteta političkih nauka u Beogradu se ne osjećaju bezbjedno.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/YouTube/screenshot

Proteklih dana su u javnost izašle šokantne priče studentkinja sa Pravnog fakulteta u Beogradu o zlostavljačkom ponašanju pojedinih profesora, a sada su navodi o seksualnom zlostavljanju i napadima došli i od studenata Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

Ovo je samo jedna od tvrdnji studentkinja o seksualnom uznemiravanju i napadima pojedinih profesora u toj visokoobrazovnoj ustanovi

"Jedan stariji profesor, već penzionisan, jednom mi je rekao: 'Ti si skakala na više jaja nego što sam ih ja pojeo u životu!' A onda mi je bukvalno buljio u noge i dekolte, koji zaista nije bio nimalo napadan, ali njegov pogled je bio izuzetno neprijatan. Imala sam osjećaj da me skida pogledom! Bila sam veoma uznemirena zbog takvog njegovog odnosa", tvrdi za "Kurir" studentkinja Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Ona je samo jedna od djevojaka koje su na ovom fakultetu doživljavale neprijatnosti od profesora i asistenata. Potvrdila je da taj profesor nije usamljen slučaj na FPN.

"Ima još jedan profesor koji je veoma napadan prema djevojkama koje dolaze možda malo slobodnije obučene, dok prema visokim djevojkama i muškarcima otvoreno pokazuje, mogu slobodno reći, gađenje. Djevojka koja dolazi na predavanje i polaganje ispita slobodnije obučena lagano prolazi. Treći profesor u nizu tih predatora na FPN jednom je slučajno okačio lezbo-pornić na društvene mreže i posle se pravdao da je imao više otvorenih tabova na brauzeru i da nije obratio pažnju šta je kopirao. Djevojke ga se boje, izbjegavaju konsultacije kod njega i ako imaju pitanja, uvijek ih postavljaju na predavanjima", otkriva sagovornica.

Tu nije kraj. Postoji i četvrti profesor, koji se ne libi da "demonstrira svoju moć" i zloupotrijebi položaj na kom je.

"Taj profesor voli na konsultacijama da se nama djevojkama unosi u facu, a nekoj i da dodirne koljeno. Ukoliko neku od koleginica sretne u izlasku, a popio je, spreman je da, ako mu se dopada, počne da je spopada. To je profesor za kog se priča da je inače nasilan prema svojoj ženi, da ju je tukao i vezivao za radijator", priča studentkinja.

Druga sagovornica "Kurira" svjedočila je da jedan od poznatih profesora te ustanove poziva studente na ispit nedeljom s ciljem da za kraj "odvoji" onu djevojku koja mu se dopada.

"Taj profesor predator studente ispituje nedjeljom, kada na fakultetu nema ni zaposlenih, ni studenata, ni čistačica. Tu je samo portir. On namjerno ostavi večernji termin, za kraj ostavi djevojku koja mu se dopada i nju uvlači u svoju predatorsku mrežu", kaže ova studentkinja.

Dodaje da je zbog tog profesora, koji za sebe voli da misli da je šarmantan, njena drugarica povraćala jer joj je na konsultacijama govorio razne gadosti poput da je "ulazak političara u politiku kao ulazak u vaginu". To je i blago naspram svega što je izrekao, a što nije za novine, zbog čega je ona plakala i povraćala, pa i pozvala roditelje da reaguju.

Ali na Fakultetu političkih nauka na meti pojedinih profesora nisu samo studentkinje: "Za profesora koji je napao mog kolegu poznato je da je biseksualac. Inače, drug ima zdravstvenih problema, a ovaj ga je tjerao na oralni seks da bi dobio prolaznu ocjenu kod njega."

Da nisu samo profesori ti koji u ovoj obrazovnoj ustanovi koriste svoju poziciju, dokaz je i asistent na jednom predmetu.

"On je nemilosrdan prema svima! Gazi sve pred sobom, ali zato među nekim studentkinjama ima favorite... Većina vježbi je uslov za izlazak na ispit, a pošto je on asistent, onda koristi to da pojedine djevojke 'pogura' da lako prođu na njegovom predmetu. I to samo one djevojke koje se izazovno oblače. Svi vide da samo u njih gleda kao blesav. Ko zna šta mu je sve u glavi", priča izvor sa FPN.

Anonimno istraživanje Viktimološkog društva iz 2021. otkrilo je alarmantne podatke da je čak svaki peti student ili studentkinja u Srbiji nekada bio izložen seksualnom nasilju na fakultetu. Istraživanje je rađeno na 22 fakulteta i šest univerziteta u Srbiji. Većinu studenata sa iskustvom seksualnog nasilja činile su studentkinje, njih 242, i 29 studenata.