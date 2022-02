Život našeg poznatog glumca je obeležila jeziva tragedija, koja je potresla Jugoslaviju i celu domaću javnost.

Izvor: Foto: Youtube/RTS Sajt - Zvanični kanal/Screenshot

Retko ko zna da je glumac Srđan Timarov svojevremeno doživeo ogromnu tragediju, kada mu je ubijena majka Klara Mandić koja je bila čuvena političarka i stomatolog.

Ona je brutalno ubijena 9. maja 2001. godine hicem u potiljak, a da bi ubica prikrio dokaze zapalio je stan. Kako su pisali mediji, napadač je pozvonio na njena vrata, upucao je, pa napravio razmeštaj po stanu. Jeziva stvar je da je ubica neko vreme planirao ovaj zločin, pa je danima ispred njenog stana na Bežanijskoj kosi bacao petarde kako bi se komšije navikle na zvuk pucnjave.

Policija i vatrogasci kada su stigli u stan zatekli su jeziv prizor. Klara je ležala, a lice joj je bilo okrenuto nadole, dok joj je na potiljku bila rana od metka, a nakon samo dva dana rešili su zločin i uhapsili Nikolu Živkovića za koga se pretpostavilo da je Klaru ubio zbog novca jer je bio u dugovima.

Jednom prilikom, glumac Srđan Timarov je 2020. u emisiji TV lica na RTS-u pričao o pokojnoj mami od koje je naučio kako biti hrabar.

"Kad tako tvrdi krene, ona je nekako. Predodređeno joj je bilo da se bori. Išla je gladno i hrabro u život. Živela je u jako velikim potezima i jarkim bojama. Tragično je stradala. Ako govorimo o nekim najvećim bolovima u životu, to je što sam tragično izgubio majku. Ja to na svoj način nosim. To jeste ona rana koja se pretvori u zvezdu, pa ti sija, da znaš kako da ideš. Ali, ni sam kvantitet nije to koliko smo godina mi proveli zajedno, nego koliko je toga u meni od nje ostalo. Mislim da je to važnije u roditeljstvu, nego biti svaki dan tu i skuvati supicu", rekao je glumac kazao je Timarov.

Klara Mandić je rođena 1944. godine u Bariju. Posle Drugog svetskog rata, u kojem je izgubila 73 člana porodice, tokom progona i genocida nad Jevrejima, Klaru je usvojila srpska porodica Mandić. Po profesiji je bila stomatolog, a javnosti je bila poznata kao jedan od osnivača i sekretar Društva srpsko-jevrejskog prijateljstva i nekadašnja predsednica Jevrejske zajednice.

