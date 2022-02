Gosti Jutarnjeg programa odbacili mogućnost da je Dragan Panić bio upleten u mafiju.

Izvor: TV Pink/screenshot

Dragan Panić iz sela Omoljica kod Pančeva, nađen je mrtav na brodu punom kokaina u Đenovi, a njegova smrt i dalje je misterija. Porodica odbacuje mogućnost da je izvršio samoubistvo, tvrdeći da je na brodu sigurno vidio nešto što nije smio, nakon čega je nađen mrtav. Ovo ubistvo bila je i tema Jutarnjeg programa na Pinku, a jedan od gostiju je rekao i da poznaje porodicu Panić.

Dekan Fakulteta za studije bezbjednosti doktor Miroslav Bjegović kaže za "Novo vikend jutro" kako smatra da je ovaj muškarac nevin stradao, kao i da istraga neće pokazati prave rezultate. Dodaje i da je možda ta droga trebalo da završi na našim prostorima.

"Sigurno postoji povezanost između otkrivanja ove droge i ubistva, ovo ubistvo mi liči na mafijaško ubistvo kao neke vrste osvete. Mislim da istraga neće pokazati prave rezultate, jer je u ovo uključena ozbiljna narko mafija. Neće se znati ko je naručio ovu drogu i mislim da do pravih rezultata i istine nećemo doći. Jeste malo indikativno što se radi o našem državljaninu, pa ima indiciija da je ta droga trebala da ide na naše tržište. Mislim da je ovaj čovjek stradao nevin", govori Bjegović.

Predsjednik Sindikata policije i policijskih starješina Blažo Marković govori kako ne postoji nikakav znak da se Srbin ubio na brodu, kao i da sve ukazuje na to da je on vidio nešto što nije smio da vidi.

Izvor: YouTube/Roberto Smera - Aerial Shipspotting/Printscreen

"Sve svodi na to da je on vidio nešto što nije trebalo da vidi, a i na kraju, te kompanije u tim situacijima moraju da plate štetu do milion eura. Svi znamo kako se tamo sudi i uvijek će neko od Srba biti kriv i mislim da će se to tako završiti. On je ovdje bio uzoran građanin, čak ni prekršaj u saobraćaju nije imao. Ne postoji nikakav znak da se on ubio", kaže Marković.

Ratomir Antonović iz DBA kaže za Pink kako je posredno poznavao ovu porodicu, a istakao je i kako nikada nisu mogli dovesti u vezu sa mafijom. Antonić navodi i kako je Panić pristojan čovjek koji je u inostranstvo otišao kako bi zaradio za porodicu:

"Ja sam posredno poznavao tu porodicu i mogu sigurno da vam kažem da on nema veze sa tom narkom mafijom. On nije bio čovjek koji je sklon samoubistvu, bio je skroman porodični čovjek, imao je i unuke, otišao je trbuhom za kruhom nakon što je dobio otkaz. U tim manjim mjestima se sve zna, on je bio uzoran građanin. Porodica Panić se nije mogla dovesti u vezu sa stakim stvarima. On nema nikakve veze sa mafijom", govori Antonović.