Tijelo Srbina biće dopremljeno u Srbiju do kraja sledeće nedelje.

Tijelo Dragana Panića (51) biće dopremljeno u njegovu rodnu Omoljicu, nadomak Pančeva, do kraja sledeće nedelje. On je nađen zaklan na brodu MSC Adelaida punom kokaina u Đenovi, a panićeva porodica ne vjeruje da se Dragan ubio. Uvjereni su, poslije svega, da je nešto vidio ili čuo što ga je i koštalo života. Najvjerovatnije da je to nešto što je povezano sa krijumčarenjem kokaina sa kojim on nije imao nikakve veze.