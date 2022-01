"Kada je naša služba napravila spisak i ključnim ljudima kavačkog i škaljarskog klana zabranila ulazak u Srbiju onda su Kavčani napravili svoju ekspozituru ovdje."

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/YouTube/Screenshot/Jutarnji Program TV Happy/Mrko533

Prema riječima novinara Gradiše Katića Sale Mutavi je bio državni projekat i imao je jedan specijalni zadatak koji mu je bio povjeren. Takođe, on je otkrio i čija je ekspozitura bio klan Veljka Belivuka i prvi put u javnosti iznio jedan zastrašujuć podatak.

"Sale Mutavi je bio državni projekat. On je bio zadužen za navijače. Njegov specijalni zadatak je bio da kada krene Prajd, da on to sve kanališe da ne bi navijači tukli pripadnike LGBT-a. To je bio njegov zadatak", rekao je Katić.

Prema njegovim riječima u posljednjih par godina nestalo je 40 ljudi od kojih je otkriveno samo sedam. Katić kaže da se sumnja da su svi oni završili u "klanici Velje Nevolja".

"Klan Velje Nevolje je ekspozitura Kavačkog klana. Kada je naša služba napravila spisak i ključnim ljudima Kavačkog i Škaljarskog klana zabranila ulazak u Srbiju onda je kavački klan napravio svoju ekspozituru ovdje. To su građani Srbije koji su bili u vezi sa dijelom policijske strukture. E sad čija je to droga da li je Kekina ili Šarićeva to ne znam tačno. Mislim da su oni nasljednici grupe Amerika. Posle su se podijelili i počeli da se istrebljuju", rekao je Katić u jutarnjem programu na TV Happy.

Katić je inače svojevremeno priznao da je odlazio po nekoliko puta nedjeljno u Šilerovu i da se tamo družio sa Zemuncima.

"Dušan Spasojević je bio policijski agent. Imao je policijsku značku. Zaustavi ga policija, on pokaže policijsku legitimaciju a ispod sjedišta automati i pištolji u torbicama. Spasojevića je zanimalo, što se tiče novina koje sam uređivao, da se ne napada Ceca jer je ona srpska majka, njegova najbolja drugarica i veliki laf. Desilo se jednom da smo objavili nešto što nije odgovaralo Ceci. I Ceca se njemu žalila. Onda mi je on rekao da ne objavljujemo takve stvari."

Istakao je da je odlazio 2-3 puta mjesečno u Šilerovu.

"Igrao sam vaterpolo sa njima, igrao tenis. Jeo sa njima. Doduše nikad nismo išli po kafanama. Možda dva puta. Uglavnom smo jeli kod njega kući, njegova žena spremala. Ja nisam znao 90 posto stvari koje su oni radili. Ja sam znao ono što treba da znam i to sam objavljivao u novinama", rekao je Katić i dodao:

"Spasojević je postao megaloman u posljednje vreme pa je stalno govorio - ja sam najjači, pobiću sve, ubiću Đinđića, ubiću Čedu. Dovodio sam nekog poslanika iz DS Miletu Petkovića oko prodaje tih nekih kamenoloma i ribnjaka. Spasojević je rekao jednom prilikom - ovaj Mile mnogo dobar čovek ali je u pogrešnoj stranci, on ne zna da mu je predsjednik mrtav. Nisam nikad mogao ni da pomislim da će tako nešto uraditi."