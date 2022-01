Organizator kriminalne grupe Veljko Belivuk na saslušanju govorio da ga je bivši pripadnik SBPOK Božidar Stolić maltretirao, iako je srpsko tužilaštvo prikupilo dokaze da je Stolić za novac odavao klanu informacije o istrazi

Veljko Belivuk, organizator kriminalne grupe koja se tereti za najteža krivična djela i čiji je dio, prema navodima optužnice, bio i bivši inspektor SBPOK Božidar Stolić, pokušao je da na saslušanju opere ovog pripadnika MUP! Kako Kurir saznaje, dvadesetak dana pošto je uhapšen inspektor Stolić, za kog se sumnja da je za novac odavao informacije Belivuku i ostalim pripadnicima njegovog klana, Velja Nevolja, koji je već pet mjeseci bio u pritvoru, odlučio je da prvi put progovori u srpskom Tužilaštvu za organizovani kriminal.

Iako ga niko nije pitao ništa o Stoliću, jer je riječ o drugom predmetu, na početku izlaganja on se, kao usput, osvrnuo na hapšenje inspektora. Najvjerovatnije je pokušao da ga zaštiti, kako bi krtica, koja je uključena u samu istragu o brutalnim zločinima, mogla da nastavi da ih obavještava i dojavljuje im o svim dokazima, ali i koracima koje istražitelji namjeravaju da preduzmu - otkriva izvor Kurira.

Podsjetimo, 10. juna prošle godine inspektoru SBPOK, koji je među prvima ušao i vršio uviđaj u Ritopeku, stavljene su lisice na ruke zbog sumnje da je "novčane nagrade od 500 i 5.000 eura", u zavisnosti od toga koliko je pripadnicima klana informacija bila važna, prenosio sve ono što su istražitelji otkrivali u kući strave. Na taj način im je, kako se sumnja, omogućio da skrivaju dokaze koji još nisu pronađeni i budu u toku sa svakim potezom policije. Iako su istražitelji prikupili dokaze da je Stolić fotografisao Belivuka i Miljkovića još dok su 4. i 5. februara odmah nakon hapšenja bili u prostorijama u SBPOK, a zatim pripadnicima grupe prenio da se "dobro drže i da ćute", Belivuk je u svom iskazu naveo da ih je ovaj inspektor maltretirao.

Belivuk i Hrkalovićeva

Belivuk je, kako je Kurir pisao ranije, na saslušanju govorio loše i o bivšoj državnoj sekretarki Dijani Hrkalović, koja je u pritvoru upravo zbog sumnje da mu je pomagala. Protiv nje je, podsjetimo, takođe Tužilaštvo za organizovani kriminal u Srbiji podiglo optužnicu zbog sumnje da je prikrivala dokaze u drugom postupku koji je vođen protiv Belivuka i Miljkovića, za ubistvo Vlastimira Miloševića. U tom postupku, oni su oslobođeni optužbi.

Optužio je policiju i tužilaštvo da grupi podmeću Stolića kako bi on pomogao da budu osuđeni "jer protiv njih nema dovoljno dokaza" za brutalna ubistva, trgovinu drogom, držanje oružja, otmice i silovanje.

Hapse se neki novi ljudi koji će pod pritiskom da priznaju nešto što se nije desilo. Jedan od tih primera je hapšenje inspektora Stolića, pripadnika SBPOK, koga ja ne poznajem. Znam ga samo iz službenih prostorija SBPOK, gdje je na silu meni i Marku Miljkoviću, kao i još nekima, uzeo DNK. Ja ne mogu ništa drugo da pomislim već da je Stolić planski to uradio u dogovoru s policijom kako bi bio ubačen u naš predmet kao trojanski konj. Branio se ćutanjem, a sve to da bi se uklopio u ovu takozvanu organizaciju. Onda je na suđenju naglo pukao, kao ne može više u pritvoru, sve to priznao - pokušao je, kako Kurir saznaje, u svom iskazu Belivuk da kaže da nisu tačni navodi tužilaštva da je ovaj inspektor sarađivao s njima.

Priznanje

Međutim, kako je Kurir pisao, iako Stolić nije priznao saradnju s klanom Veljka Belivuka, drugi osumnjičeni Filip Golubović do detalja je priznao da mu je Stolić za novac slao informacije od prvog dana rasturanja kriminalne grupe.

Radi se forenzika, Ritopek je pun krvi - navodno je jedna od informacija koju je prljavi inspektor, prema prikupljenim dokazima tužilaštva, dojavio pripadnicma grupe koji su bili na slobodi, uvidom u Skaj komunikaciju Belivukovih saradnika, otkriveno je i da im je poslao fotografije zapisnika sa saslušanja Belivuka, Miljkovića, ali i slike iz kuće u Ritopeku, u kojoj je bio na uviđaju. - Otkrio im je i da je DNK nekoliko osoba, koje su se u to vrijeme vodile kao nestale, pronađen u toj kući.