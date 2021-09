U dnevnim novinama pojavila se nesvakidašnja čitulja upućena dr Miodragu Coliću, a u potpisu je jedna od najčuvenijih masonskih loža u Srbiji.

Izvor: Instagram/miodrag.colic

Znameniti srpski doktor estetske hirurgije Miodrag Colić, svjetski priznat specijalista, preminuo je u 64. godini života, a osim brojnih javnih ličnosti, poslednji pozdrav su mu poslali i masoni lože "Mudrost i vjera".

"Poslednji pozdrav dragom Bratu. Braća iz L Mudrost i vjera", stoji u čitulji objavljenoj u dnevnim novinama.

Loža "Mudrost i vjera" radi pod pokroviteljstvom najveće masonske lože - Regularne Velike Lože Srbije (RVLS), koja se sastoji od oko 2.000 članova.

U javnosti su, inače, brojni političari pominjani kao masoni, a među njima najpoznatiji su Goran Knežević, bivši srpski ministar privrede, Zoran Živković, bivši premijer Srbije, Goran Svilanović, bivši ministar spoljnih poslova, Vuk Drašković, lider SPO, Dušan Mihajlović, bivši ministar policije, Lazar Krstić, bivši ministar finansija, Branko Krga, bivši načelnik Generalštaba, Svetko Kovač, bivši načelnik VBA, Stevan Nikčević, bivši načelnik BIA.

Izvor: privatna arhiva

Zoran Lončar, mason 32. stepena, u nedavnom intervjuu otkrio je sve detalje pristupanja masonskoj loži i otkrio veliku tajnu glumca Mikija Manojlovića.

"Da biste pristupili masonskoj loži potrebno je da ste muško i da ste čovjek na dobrom glasu. Tri čovjeka, tačnije tri masona, potpisuju za vas da postanete mason. Oni ne smiju vas da pitaju da li želite da postanete mason. To vi morate da pitate jednog od njih. Ne smiju oni da idu po principu – daj mi 1.000 eura i primam te u ložu. To je priča iz Srbije, to ne postoji nigdje u svijetu", rekao je Lončar.