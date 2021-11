Sin jednog od gradonačelnika Beograda godinama pokušava da povrati ono što mu pripada.

Izvor: Profimedia/Kurir TV/Printscreen

Vladimiru Lešiću, koji je praunuk bogatog trgovca, arhitekte, građevinca i jednog od gradonačelnika Beograda Miloša Savčića - sve je oduzeto.

Njemu je pripadalo 15 stambenih, šest poslovnih zgrada, među njima i deo Palate Albanije, vila Mir na Dedinju, veliki deo Boka Kotorske, Igalo banja, rudnici na istoku Srbije i baseni litijuma na KiM, ali je zbog čudnih okolnosti sudbine, ostao bez ičega.

Vladimir ii njegova porodica već godinama unazad pokušavaju da povrate deo imovine u vrednosti od 17 milijardi dolara, koju su im komunisti oduzeli. On je nastavio da se tuži sa državom, a ako bi dobio spor, postao bi najbogatiji Srbin u zemlji.

"Desilo se svašta, a u stvari se ništa nije desilo. Samo je ogoljeno pravno nasilje i teror, što se tiče otete imovine i povraćaja. Čudne situacije se dešavaju", rekao je on i dodao da je doneta odluka o povraćaju imovine njegove porodice, ali da se država žalila na rešenja u poslednjem danu, tačnije u poslednjih nekoliko sati kada je rok za žalbu.

Kako je dodao, navodno će mu od 100 odsto otete imovine biti vraćeno samo 15 odsto imovine ili protivvrednosti.

Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju kaže da to delo ima 75.000 predmeta. Kako kaže, ovo oduzimanje imovine događalo se od 1945 do 1968. godine. Kao najznačajnije oduzimanje imovine navodi ono koje se desilo 1954. godine nagradnom reformom i 1958. zakonom o nacionalizaciji.

"Ona se odnosila na sve, a ne samo na one koji su sarađivali sa okupatorom. Restitucija je složeni i često konroverzni proces, mi ga sprovodimo u skladu sa zakonom i po oceni neprsitrasnih posmatrača, jako dobro", dodao je Sekulić i istaao da je u Lešićevom postupku najproblematičnije obim i vraćanje u prošlost 70 godina.

"Imovinski odnosi su dinamični, menjali su se, događale su se promene u vlasničkoj strukturi, dolazilo je do urušavanja nekih objekata, do komasacije u okviru poljoprivrednog zemljišta, tako da se u svim tim postupcima mora utvrditi stanje od tada i stanje od danas na osnovu kojih se donosi odluka u okviru postupka koji sprovodi Agencija", ispričao je on.

Naglasio je da se imovina vraća u naturalnom obliku. Kako kaže, pravo na povrat imovine imaju oni kojima je ona oduzeta ako su živi i njihovi naslednici, te je naglasio da ne postoje ograničenja u vrsti imovine koja se vraća niti po pitanju zakonskih naslednika.

"Odluka je doneta u 83 odsto predmeta, a skoro 95 odsto imovine poslovnih objekata je već vraćeno, poljoprivrednog zemljišta 75 odsto, i mi smo na početku procesa obeštećenja", istakao je Sekulić.