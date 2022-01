Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Čedomira Jovanovića zbog incidenta koji se dogodio 18. jula 2020. godine kada je lider LDP reketom pretukao Žarka Ivkovića ispred klinike "Fiziocentar" na Novom Beogradu.

Izvor: Printscreen/Kurir TV

Tužilac je u formulaciji optužnog predloga naveo da postoji osnovana sumnja da je Čedomir Jovanović izvršio krivično delo laka telesna povreda iz člana 122. Krivičnog zakona. Prema saznanjima "Republike", u optužnici protiv lidera LDP ističe se da je Jovanović u uračunljivom stanju, svestan dela koje čini, teniskim reketom naneo povrede Ivkoviću u predelu glave i ruku.

"Da bi potom, pošto je oštećeni Žarko Ivković počeo da se udaljava od njega, krenuo za njim i u trenutku kada mu se približio nastavio da mu zadaje udarce teniskim reketom u predelu leđa i ruku, usled kojih je oštećeni zadobio lake telesne povrede u vidu višestrukog nagnječenja poglavine, oguljotine promera 15 centimetara u slabinskom predelu sa leve strane, nagnječenja u slabinskoj regiji, razderno nagnječnu ranu promera oko 1 centimetar u predelu levog lakta i nagnječenje levog ručnog zgloba", precizira se u optužnici.

Tužilaštvo je zatražilo da se Jovanović proglasi krivim i odredi mu se uslovna kazna i to tako što će sud utvrditi kaznu zatvora u trajanju od šest meseci koja će se sprovesti pod uslovom da Jovanović ne napravi novo krivično delu u naredne dve godine.

Jovanović se povodom ovog slučaja oglasio u junu prošle godine kada je istakao da je priznao krivicu. On se tada obratio javnosti po izlasku iz tužilaštva rekavši da jeste tačno da je napao Ivkovića i istakao da ništa ne poriče, a da o celom događaju postoji čak i video snimak. On je istakao i da je vlasnika "Fiziocentra" napao kako bi zaštitio svoju porodicu, a potom je detaljnije ispričao šta je prethodilo incidentu.

"Meni je drago što sam konačno bio u prilici da kažem ono što se desilo. Priznao sam. Kriv sam. Svako od nas na svoj način uči lekcije. Prešao sam neke granice koje su za mene bile nedodirljive. Ja bih sve uradio da zaštitim svoju porodicu", rekao je Jovanović, pa prepričao nasilni incident:

"Tog dana izašao sam iz bolnice i vozač me je dovezao do stana nakon čega sam ga poslao do Fiziocentra kako bi uzeo aparat za masažu zbog bolova u ramenu koje sam imao. On me je u jednom trenutku nazvao i rekao da može da uđe, da ne valja ključ, a potom su iz Fiziocentra izašli i rekli da ne dolazi. Pitao sam Jelenu šta se dešava, a ona kaže, ma pusti i kreće joj suza. Tada sam sišao do garaže iako mi je bilo teško, seo u automobil i krenuo do tog mesta. Video sam reket u automobilu od ćerke, ja sam njega poneo kako bih mogao da se pridržavam jer sam teško hodao. Kada sam stigao ispred Fiziocentra, on me je video i rekao 'pusti, imam dete, morao sam'", rekao je Jovanović i dodao da je tada eksplodirao i viknuo: "Ima i ona četvoro, zar ste tvoje dete i ti važniji od nje".