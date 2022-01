Nesreća u kojoj su poginuli mladi fudbaleri dogodila se u ranim jutarnjim satima u ponedeljak, a smrskani auto koji je virio iz vode zatekli su mještani.

Izvor: Instagram

Prijatelji Kristijan M. (19) i Marijan M. (19) stradali su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći, koja se u ponedeljak rano ujutru, između četiri i pet sati, dogodila kod Vršca. Na dan pogibije Kristijan je trebalo da proslavi 19. rođendan, a istraga ovog slučaja neće biti nastavljena.

"Put je bio klizav, bio je mraz, jednostavno su proklizali i vozač je izgubio kontrolu nad automobilom. U skladu sa tim Osnovno javno tužilaštvo u Vršcu neće spovoditi dalju istragu", rekao je izvor iz istrage ove tragedije.

Iz pomenutog tužilaštva su objasnili zašto se neće sprovoditi istraga po uobičajenom protokolu, odnosno da neće vještačiti kola, raditi obdukciju, toksikološke nalaze...

"Na ulazu u mjesto Vlajkovac došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su, prema informacijama koje su date dežurnom zamjeniku, oba lica koja su se nalazila u putničkom vozilu poginula na licu mjesta i ne postoje sporne činjenice u pogledu toga kako je došlo do nezgode, ne postoje indicije da je još neko lice učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi, te da s obzirom na to imajući u vidu da su oba lica poginula na mjestu ne postoji osnov da se nalažu vještačenja koja bi eventualno bila od značaja za otkrivanje učinioca krivičnog djela", rekli su.

Prema nezvaničnim informacijama, mladići su prije tragedije bili na kućnoj žurci u Vršcu, gdje obojica žive, iako nisu iz tog grada. Potom su odvezli drugaricu u obližnje selo, a po povratku kući završili u kanalu. Vozili su desnom stranom puta, a onda su, iz zasada nepoznatih razloga, prešli na lijevu stranu, probili ogradu mosta i upali u kanal Dunav-Tisa-Dunav.