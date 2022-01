Prethodnih dana internet bruji o visokim cijenama toplih napitaka i obroka na Kopaoniku, ali nerazumnim troškovima tu nije kraj. U nemalom broju objekata na Kopaoniku, konobari na raznorazne načine pokušavaju, i često uspijevaju da izvuku još novca iz džepa posjetilaca.

Izvor: trezordia/ShutterStock.com/Twitter/Printscreen/@poludomacica

Kao da čaj od 3.40 eura kuvano vino od 3.30, flaša vode od 1.80 100 grama kačamaka za 3.90 eura te klot prebranac za 7.25 eura, 300 grama ćevapa za 9.85 eura, ili pilećeg filea za 10 eura ne ostavljaju dovoljno prostora za zaradu, već se za koji euro više poteže i to, u krajnju ruku, uličarskim manirom.

Bilo da se radi o dodavanju pića ili hrane na račun u restoranu i kafiću, podmentanju skupljih alkoholnih pića, ili pak predjela, ali kopaonički ugostitelji uspijevaju da podignu ceh i za više od petinu. Čast naravno izuzecima, ali ono na šta su Mondo sagovornici naišli govori da ih je malo.

"Već smo bili informisani da su restorani i barovi u ski centru skuplji nego u Beogradu. Zato smo i očekivali malo veći račun. Platio sam, ali po izlasku iz restorana i bacio pogled još jednom na račun i imao šta da vidim. Na naš, ionako precijenjen račun, konobar je svojeručno dodao i dvije flaše kisjele vode po cijeni od 3.40 eura koje smo niti poručili niti dobili. Zanemarimo da je to skoro duplo skuplje nego u Beogradu. Kako se nije desilo slučajno, s obzirom na njegovu reakciju kada sam se vratio da se požalim, taj bezobrazluk bi nas, da nisam novac tražio nazad koštao petinu računa", kaže I. M. iz Beograda.

Donesu više pića i ljute se!

Još jedan od načina na koji se izbija novac iz džepa tiče se alkoholnih pića. Kako priča L. Z. (34), vrlo oprezno treba poručivati i sam alkohol.

"Desilo nam se i to da sam od nas četvoro za stolom samo ja poručio rakiju od šljive, a da je konobar donio za svo četvoro. Kada sam pokušao da mu objasnim da sam samo ja želeo rakiju, prostrijelio me pogledom kao da sam maltene nešto ja skrivio, a ne on", kaže on za "Blic".

Sagovornik dodaje i da je došao ove godine i u situaciju, oslanjajući se na savjet ugostitelja, pije gotovo uvijek skuplje alkoholno piće.

"Nisam ni gledao u kartu pića, niti imao pojma da postoji više 'šljivovica' od različitih proizvođača u lokalu, konobar je pametno prećutao ali uredno mi je servirao onu najskuplju", objašnjava sagovornik.

Kuver "obavezan", ali samo za ove mušterije!

Za one koji ne znaju šta je, kuver potiče od francuske riječi "le couvert" koja podrazumeva pribor za jelo, i u početku se kuverom smatrala čitava postavka stola. Naplata se pravdala održavanjem stolnjaka i salveta, ali je i tada on bio predmet "kontroverzi". Kao odgovor na nezadovoljstvo mušterija nastala je praksa da se uz kuver služe hljeb i neki maslac, mješavina začina, ili u ovom slučaju krem sir i ajvar.

Mimo Kopaonika, vrlo često je slučaj i u restoranima širom Srbije da će vam ga donijeti za sto poručili vi njega ili ne. Sa druge strane, u slučaju restorana na Kopaoniku, kuver je kako priča A. K. (28), naveden kao predjelo i nigdje nije označeno da je obavezan.

"Ako procjene da ćete napraviti nezadovoljavajuće, pitanje samo po kojim standardima, mali račun, najvjerovatnije će vam 'uvaliti' svakom po kuver. Na primjer, kada sam htio da sa prijateljima, ugrijem uz tanjir čorbe, momentalno je svako dobio po kuver, pod izgovorom da je obavezan", objašnjava sagovornik.

On ističe da je i kada bi istakli da ne žele, svakako dobili to predjelo: "Par dana nakon toga, u drugom restoranu, takođe smo ga vidjeli na meniju ali ne kao obavezu, već kao opciju za predjelo. Jedan od nas je poručio, i nakon 3 minuta je stigao za sve nas, nastavlja on i dodaje, da je isti slučaj i sa salatama."