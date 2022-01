Jedan od poslednjih u nizu detalja oko potrage za nestalim Splićaninom u vezi je sa sa lociranim signalom njegovog telefona koji može da otkrije, otkrivaju stručnjaci, velike tragove u istrazi.

Potraga za nestalim Splićaninom Matejem Perišom kome se gubi svaki trag u noći između 30. i 31. decembra kod Beton hale u Beogradu, i dalje traje, a novi detalji istrage samo se gomilaju. Jedan od poslednjih u nizu je u signal koji je 27-godišnjak imao na svom telefonu poslednji put kod Velikog ratnog ostrva, dok je izvor za "Kurir" objasnio da je to moguće jedino ako je bio dva metra ispod vode.

Kako je izvor rekao ovom mediju, telefon može da daje signal iako je u vodi.

"Telefon, pogotovo ovi noviji modeli, ako upadne u vodu može da daje signal. Međutim, samo ukoliko se nalazi na dubini do dva metra. Ukoliko padne dublje, signal se gubi i nažalost ne može da se locira. Moguće je da je registrovan upravo na Velikom ratnom ostrvu jer je tu voda plića i mogao je da pošalje signal", kazao je sagovornik za medije.

Prema poslednjim informacija potraga za nestalim mladićem je sada premeštena ka Smederevu, jer se sumnja da, ukoliko je Matej ušao u Savu, da ga je voda odnela ka Dunavu.

"Riječna policija i ronioci premestili su svoju potragu u smeru ka Smederevu, a sada su kod Bijele stijene. Iako je sada zbog veoma loših vremenskih uslova potraga otežana, oni ne namjeravaju da odustanu od potrage za Splićaninom. Voda je izuzetno hladna, sada u ovom trenutku ona je tri do četri stepena iznad nule. Takođe, voda je mutna i to dodatno otežava roniocima posao. Nije bezbjedno da ulaze u takvu vodu, ali oni su veliki profesionalci", istakao je sagovornik.

Ranije jutros o ovoj temi su se oglasili i analitičar sa Instituta za uporedno pravo u Srbiji Mina Zirojević i stručnjak za bezbjednost Ratomir Antonović iz kriminalnog centra DBA, i rekli da telefon nestalog Mateja, koji je lociran u vodi znači mnogo za istragu i navode da ga je voda zbog hladnijeg vremena uređaj tek sad izbacila na površinu.

"Saradnja između dvije-tri i više zemalja nije toliko neobična, a uostalom postoji i Interpol da bi se informacije što brže podijelile. Prijatelji Mateja Periša su se vratili u Hrvatsku i trenutno jedino putem ove saradnje možemo doći do informacija koje su važne za istragu. Telefon je lakši i zato je prije isplivao. To ne znači da je baš na tom mjestu tijelo. Tijelo je teže. U hladnijim vremenskim prilikama, kad je voda ispod 5 stepeni, tijela duže borave u vodi", rekao je Antonović, dok Zirović smatra da to ne znači da se Matej zapravo utopio i navodi da postoji mogućnost da je bacio telefon, te da je uređaj tek sad isplivao na površinu.