U potragu za Matejem koja traje više od 10 dana, uključena je najsavremenija oprema, istraga je proširena na kopno, a Matejev otac je zamolio MUP Srbije za pomoć od drugih zemalja.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Volonteri iz Mreže za opasnost Srbije sinoć su u potrazi za nestalim Splićaninom Matejem Perišem koristili termovizijske kamere kojima su pretraživali napuštene objekte uz Savu. Pretraga terena u kojoj je učestvovalo sedmoro volontera u dvije ekipe počela je oko 17 sati, a završila nešto iza 22 sata.

Matejev otac, Nenad, otkrio je sinoć za HRT da je sa srpskom policijom razgovarao o mogućnosti da se zatraži pomoć drugih zemalja koje na raspolaganju imaju satelitske snimke lokacija na kojima je njegov sin poslednji put viđen.

"Ja sam razgovarao s njima pre nekoliko dana, ja sam otac koji traži sina, i u tom razgovoru ja sam kao neko ko razmišlja o tome 24 sata dnevno, pitao ima li mogućnosti da se koriste neke tehničke mogućnosti koje u ovoj regiji, u Srbiji i okruženju, možda nisu dostupne. Satelitske snimke, bilo što drugo od zemalja koje to poseduju. Ja sam razgovarao s njima i pitao je li to moguće pa ako je, to treba napraviti, da se eventualno zamoli i da se vidi jer on je imao mobilni kod sebe, taj mobilni je bio isključen. Je li moguće odrediti lokaciju gde je, je li moguće vidjeti kretanje čoveka? Ne znam pričam sad nešto što nije moj posao, rekao je Nenad Periš, Matejev otac.

Matejev otac se jutros oglasio i naveo da još nema novih informacija, kao i da je MUP proveravao neke lokacije u Beogradu na kopnu i da se nastavlja potraga na Dunavu.

Izvor: Kurir/Printscreen/MUP RH

Kaže da je znao da će njegov sin doći u Beograd i kako i s kim ide.

"Znao sam da će prespavati u Zagrebu, sve sam znao i ništa nije ukazivalo na ovu neverovatnu situaciju. Bio je pun planova za budućnost i nikada nisam mogao da naslutim da bi se ovako nešto moglo dogoditi. Ja kao otac, s obzirom da je put od Splita do Beograda dug, govorio sam da ne treba da idu i da bi možda trebalo da idu negde bliže. Kad se slavi mladi ljudi se opuste i popiju malo više, zato sam mislio da je primerenije da ostanu negde bliže. Razgovorio sam i s njegovim prijateljima, da idu negde drugo", rekao je Periš za TV Pink.

On se potom osvrnuo i na Matejev izlazak iz kluba i istakao da to analizira danima, kao i da sumnja da se sigurno nešto dogodilo, čim je Matej iznenada napustio klub u kom se porovido sa drugarima.

Vidi opis MATEJEV OTAC IMA JEDNU MOLBU ZA MUP: Traži se pomoć drugih zemalja, potrebna je SPECIJALNA OPREMA u potrazi za mladićem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Kurir/Ana Paunković Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Rekli su mi da su bili zajedno, slavili, bili na večeri, pili vino, pa nakon toga rakiju. On pre nego što je nestao Matej je naručio bocu koju je i platio, a nakon toga se negde pomakao. Kako su bili svi za stolom i primetili da ga nema, niko nije u početku pomislio na najgore. Prvo su ga tražili dok nisu shvatili da je vreme da idu kući, kada su otišli po jakne. Tada su shvatili da nije uzeo jaknu i tada je nastala još veća panika, pretražili su obalu, a imali su nadu da je otišau apartman s nekim društvom. Međutim, kad su stigli u stan, nastala je još veća panika. Potom su pomislili da je otišao kod nekoga u stan, pa su otišli u policiju i ispričali šta se dogodilo. Kako postoji protokol o nestanku punoletnih osoba, policajac je rekao da ga potraže u bolnicama jer je Matej pio. Međutim, nisu ga našli, a onda su i mene pozvali da mi kažu šta se desilo", ispričao je Nenad Periš.