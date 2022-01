Gordana Mišev smatra da Matejevi prijatelji kriju nešto.

Matej Periš (27) nestao je u Beogradu prije više od deset dana. Splićanin je nestao u noći između 30. i 31. decembra tokom izlaska u klub "Gotik", a javnost je posebno zaintrigirala činjenica da su njegovi drugovi nestanak prijavili tek u popodnevnim časovima, što je itekako ostavilo mnogo prostora za nagađanja.

Gordana Mišev, stručnjak za bezbjednost, smatra da prijatelji Mateja iz Splita, koji je nestao u Beogradu, možda još dosta toga kriju.

"Gdje je taj telefon nestao? Policija mora da vještači bazne stanice i to bi pomoglo da se sazna ne samo gdje se poslednji put kretao već i sa kim je poslednji put razgovarao. U medijima nije pisano u kom je trenutku telefon poslednji put viđen, niti da li je ukraden. Danas ako je ukraden telefon više nije bitno da li je isključen, jer bi se i takav našao, već mu se blokiraju sve bazne stanice, vrši se ometanje. Ako njegov telefon ne daje signale, da li to znači da je ukraden", upitala je Mišev u jutarnjem programu Kurir televizije.

Navodi da je ponašanje njegovih prijatelja sa kojima je došao u novogodišnji provod u Beograd veoma sumnjivo.

"Vidjeli su jaknu koju je ostavio, a znali su da je izašao, iako su u drugoj državi. Mnogo njihovih čudnih izjava i pritom i to da se čekalo čak 16 sati da bi prijavili nestanak svog druga. Pojavio se snimak gde Matejev drugar tvrdi da kamera ispred "Gotika" nije radila. On to nije mogao da zna", rekla je Mišev.

Osvrnula se i na snimak na kome se vidi kako Matej trči u nadi da će uhvatiti taksi.

"Trči i zaustavlja taksi, koji ga odbija, potom pored njega prođe sledeći taksi, ali ga ne zaustavlja, već samo prolazi pored njega trčeći. Tu se već vidi da je momak bio pod uticajem nekih opijata i nije znao šta radi već samo trči u jednom pravcu", rekla je Mišev.

Naglašava da je trenutno najvažnije ispitati Matejeve prijatelje i izvući konkretne informacije kako i šta je bilo i dodaje da bi za istragu veoma dobro bilo da se pronađe njegov telefon.

"Jesu prošli poligraf, ali pitanje je šta ih je policija ispitivala. Veoma brzo su vraćeni u Hrvatsku, mada to razumijem, jer nisu htjeli da politizuju cio slučaj i prave neku veću aferu. Imamo i to da njegov prijatelj kaže da je Matej prijatelj sa Filipom Zavadlavom koji je narko diler u Hrvatskoj. To može da ima veze sa ovim slučajem, a i ne mora. Najvažnije je ispitati njegove prijatelje. Zašto su čekali 6 popodne? Prema pisanju nekih medija droga je pronađena i u hotelu. To znači da su čekali da se očiste. Mislim da mnogo više odmažu nego što pomažu", istakla je Gordana Mišev.

Svako ko ima bilo kakvu informaciju o nestalom mladiću moli se da o tome obavesti MUP Srbije ili da se javi na broj telefona koji je porodica navela kao kontakt: +38598432700.