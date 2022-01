Povodom nestanka Spilićanina Mateja Periša u Beogradu u novogodišnjoj noći, i desetodnevne potrage za njim, oglasio se i bivši šef hrvatske obaveštajne službe SOA, i izneo svoje mišljenje u vezi sa tim u kom pravcu bi istraga trebalo da ide.

Izvor: Instagam/Printscreen/192_rs/MUP RH

Matej Periš nestao je u Beogradu pre deset dana. Potraga još nije dala nikakve konkretne rezultate, a u celom slučaju ima mnogo nepoznatih faktora. Pao je sneg, što otežava potragu.

U potrazi za Matejem učestvuje i "Mreža za opasnost Srbije", u saradnji sa MUP. Na Instagramu je objavljen snimak kako termovizijskim kamerama pretražuju napuštene objekte.

Matejev otac Nenad rekao je za "HRT" da je s policijom razgovarao o mogućnosti da se zatraži pomoć drugih zemalja koje na raspolaganju imaju satelitske snimke lokacija na kojima je njegov sin poslednji put viđen.

"Ja sam razgovarao s njima pre nekoliko dana, ja sam otac koji traži sina, i u tom razgovoru ja sam kao neko tko razmišlja o tome 24 sata dnevno pitao ima li mogućnosti da se koriste neke tehničke mogućnosti koje u ovom regionu, u Srbiji i okruženju, možda nisu dostupne. Satelitski snimci, bilo šta drugo od zemalja koje to poseduju. Ja sam razgovarao s njima i pitao je li to moguće pa ako je, to treba uraditi, da se eventualno zamoli i da se vidi jer on je imao mobilni kod sebe, taj telefon je bio isključen, Je li moguće odrediti lokaciju gde je, je li moguće vidjeti kretanje čoveka?" pita Matejev otac.

Bivši šef SOA (Sigurnosno-obaveštajne agencije, pandan srpskoj BIA) Ante Letica komentarisao je za "RTL Danas" detalje nestanka. Na pitanje što je sa snimkama kamera iz kluba, kaže:

"Ja ne znam postoje li nadzorne kamere u klubu. Međutim, kamere koje su po Beogradu, ali i kamere koje su po nekim drugim objektima, a nisu vezane za tek kamere po Beogradu zasigurno je srpska policija, u saradnji sa srpskim tužilaštvom, izuzela te snimke. Proučavala je te snimke i upoređivala s lokacijama mobilnog i tako pokušala da utvrdi pravac njegovog kretanja".

Komentarisao je i Matejeve prijatelje.

"Oni su to kasno prijavili. Međutim, policija ovako i onako traži da prođe 24 do 48 sati od saznanja o nestanku do toga da se pogon policije pokrene. Oni su tamo zasigurno bili ispitani i uzete su njihove izjave. Poligrafski su ispitani i to je verovatno i dobrovoljan pristanak na poligraf. Drugo, njima je verovatno izvršen pretres stana, vozila i njihovih ličnih stvari, jer to je jedan od kriminalističkih temelja, odatle se počinje", kaže.

Na upit gde on polaže nadu da bi se mogla naći rešenja - u telefonu, u snimcima kamera, šta je ključan trag da se dođe do istine, bivši obaveštajac kaže:

"Svi ti tragovi su u svakom svom segmentu ključni. Mobilni u smislu s kim je on razgovarao. Taksista je bitan da odgovor šta je on tražio, je li on bežao od nekoga, da li se sakrivao, da li je tražio pomoć, da li mu je bilo loše, da li je želio da bude odveden u apartman", zaključuje Letica.