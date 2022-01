"Postoji opcija i da se tijelo nestalog Mateja Periša nikada ne pronađe. To bi bilo tragično!", rekao je urednik u Kuriru Mladen Radulović.

Izvor: Kurir/Ana Paunković/društvene mreže

On je dodao da bi to bilo tragično za porodicu nestalog mladića, koji je poslednji put viđen u Beogradu u noći između 30. i 31. decembra 2021. godine. "Za mladićem se traga već devet dana, a kako vrijeme prolazi, tako tonemo u misteriju", izjavio je Radulović na Pinku.

"Postoji opcija i da se njegovo tijelo nikada ne pronađe. To bi bilo tragično! Imali smo nekoliko obrta u cijeloj priči. Pojavila se nada da je živ kad smo ga vidjeli da trči ulicama, a onda tonemo u misteriju kako prolaze dani."

"Sama misterija može da bude i ako se njegovo tijelo nikada ne pojavi. Angažovan je i Interpol, sprski organi češljaju Dunav u potrazi za bilo kakvim tragom."

Nestanak Mateja Periše Izvor: YouTube/pink.rs

"Postoji mogućnost da se njegovo tijelo nikada ne pronađe što bi bilo tragično, posebno za njegovu porodicu! Mislim da je 10 godina rok da se neko proglasi mrtvim bez tijela",napomenuo je Radulović.

O nestanku ovog hrvatskog državljanina za koga se sumnja da se utopio obaviještene su i okolne države kroz koje prolazi Dunav. Srpska policija, osim u Beogradu, češljala je reku Dunav i nizvodno, sve do Smedereva.

Provjeravalo se kako korito rijeke, tako i priobalje jer se ne isključuje mogućnost da će voda u nekom trenutku izbaciti tijelo na površinu. Predsjednik Policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović je potvrdio da je sveobuhvatna potraga u toku i da je gotovo cijela srpska policija dignuta na noge da bi pronašla nestalog Mateju.

Da podsjetimo Matej je nestao u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu. On je sa prijateljima bio u beogradskom klubu "Gotik", a oko 2.30 časova je otišao do toaleta. To je bio poslednji put da su ga drugovi vidjeli.