Komšije tvrde da je Zdravko, koji četiri godine nije živio sa suprugom, bio izuzetno strog.

Izvor: Kurir/Jasminka Miljuš/Instagram/Facebook/Printscreen

Zdravko Goranović (59), koji je 29. decembra ubio suprugu Mirjanu (55) i njihove ćerke Anastasiju (19) i Anabelu (15), zapalio kuću i objesio se, djecu je maltretirao cijelog života, tvrde komšije.

Podsjetimo, Zdravko koji je bio je na potjernici, ušunjao se u kuću u kojoj je živjela njegova bivša žena s ćerkama. Najprije je nožem ubio Mirjanu, a potom presudio i djevojčicama. Tijela je, kako se sumnja, dovukao u jednu prostoriju, pa ih zapalio, a onda je otišao na tavan i objesio se. U njegovom džepu pronađen je krvav nož.

Komšije porodice Goranović tvrde da je Zdravko, koji četiri godine nije živio sa suprugom, bio izuzetno strog i da je djevojčicama ograničavao kretanje.

"Porodica je bila veoma povučena, izbjegavali su kontakt s drugima. Anastasija i Anabela se nisu družile ni sa kim zbog oca, koji im je sve branio i maltretirao ih. Ako bi izlazile napolje, to bi bilo samo u dvorište da obave nešto i brzo bi se vraćale u kuću. Otkad je Zdravko uhapšen, malo su živnule i oslobodile se. Stravičnu torturu su trpjele sve tri", pričaju komšije nesrećne porodice.

Izvor: Kurir/Jasminka Miljuš

Kako kažu, kad su čuli da su posle požara u njihovoj kući nađena tri tijela, odmah su znali da je Zdravko ubio ženu i ćerke.

"Znali smo da je to on uradio, takav je bio, monstrum. Šokiralo nas je to što se objesio, to nismo očekivali. Oni imaju i sina, koji ne živi ovdje", objašnjavaju komšije.

"Miru je ubio prvu, sačekao ju je ujutru, pošto je ona uvijek radila prvu smjenu na poslu. Čuli smo da je mlađu ćerku ubio iza kuće, pa ju je dovukao u istu sobu u kojoj su bile Mira i Anastasija", tvrde mještani Sombora.

Izvor: Kurir/Jasminka Miljuš

U ulici u kojoj se zločin dogodio, i juče, pet dana nakon nezapamćene tragedije, vladao je muk. Kuća Goranovića i dalje je zapečaćena i oblijepljena policijskom trakom, a na ogradi i kapiji dvorišta ostavljene su svijeće i jedna ruža umotana u crnu traku.

"Prijatelji i rodbina željeli su da odaju počast stradalima", kratko je rekao komšija.