Čuvena scena iz prvog dijela filma "Južni vetar", u kojoj glavni lik Petar Maraš, koga igra Miloš Biković, bježi od policije, snimljena je u luksuznom kompleksu u Beogradu u kom stan ima i Veljko Belivuk, piše Kurir

U uspješnom i nagrađivanom ostvarenju reditelja Miloša Avramovića, koje je prikazano 2018. godine, vidi se kako glavni junak, kriminalac Maraš, go do pojasa i bos, bježi niz stepenište dok mu specijalci iz dugih cijevi pucaju u noge, nakon čega izlazi na Ulicu Živka Davidovića, izbacuje jednu ženu iz automobila, sjeda u njega i bježi dok u pozadini ostaje velelepna zgrada. Ova scena snimljena je 2016. godine i, prema riječima izvora Kurira, Veljko Belivuk najvjerovatnije u to vrijeme nije živio na toj adresi.